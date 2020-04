Senát chce od vlády údaje o nákupu prostředků proti koronaviru

Senát si od vlády vyžádal údaje o nákupu ochranným prostředků proti epidemii koronaviru jak v Česku, tak v cizině. Vyzval v pátek kabinet, aby podpořil české a evropské výrobce a dodavatele. Horní komora o tom rozhodla na podnět předsedy svého zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý), který poukázal na to, že na nákup prostředků bylo věnováno už 12 miliard korun. Praha 22:55 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít schůze Senátu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senát vybídl vládu, aby systematicky využila potenciál českých a evropských výrobců a dodavatelů ochranných prostředků proti koronaviru. Pozornost by měla věnovat i vědcům a výzkumníkům. Důvodem je to, aby se Česko nestalo závislé na dodávkách z Číny a nebyla ohrožena její soběstačnost a bezpečnost.

Vláda by měla zpracovat přehled, jak byli do nákupu ochranných prostředků a zdravotnického materiálu zapojeni tuzemští dodavatelé, dodavatelé ze zemí EU a ze zbytku světa. Informaci má předložit Senátu do 27. dubna

Senát si od vlády do začátku května vyžádal v zájmu transparentního nakládání s veřejnými financemi plán nákupu tohoto materiálu na další tři měsíce, tedy na květen, červen a červenec.

Horní komora na závěr své nynější schůze schválila také pravidla pro jednání svých výborů a komisí na dálku, tedy formou videokonferencí. Stanovila mimo jiné, že účastníci jednání budou hlasovat veřejně po jménech a že usnesení budou moci být podepisována elektronicky. Pravidla pro distanční zasedání nebude možné použít pro samotnou schůzi Senátu.