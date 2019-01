Kubera: V Senátu referendum nejspíš neprojde. Nechceme ho z principu, podívejme se na brexit

Senát podle svého předsedy Jaroslava Kubery (ODS) v současném složení neschválí ústavní zákon o referendu, protože všelidové hlasování s ohledem na zkušenosti z Velké Británie nechce. Podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) by měl Senát respektovat ústavu. Šéfové obou komor to v úterý řekli novinářům po společné večeři členů vedení sněmovny a Senátu. Praha 22:35 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společná fotografie vedení Senátu a Poslanecké sněmovny před večeří, kterou uspořádali předsedové dolní a horní komory parlamentu Jaroslav Kubera (šestý zleva) a Radek Vondráček (šestý zprava) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Evidentní je, že v Senátu referendum s největší pravděpodobností neprojde,“ uvedl Kubera s poukazem na postoje senátorských frakcí.

„My nechceme referendum z principu. Podívejme se na brexit, jak někdy dopadá takové referendum. Nemyslíme si, že přímá demokracie je to, co by nás spasilo,“ dodal Kubera.

Vondráček namítl, že uzákonění referenda si přejí až tři čtvrtiny členů sněmovny a ústava s existencí pravidel pro plebiscit počítá.

„Mrzí mě přístup Senátu, že se k tomu staví a priori tak negativně. I Ústava počítá s tím, že budeme mít zákon o referendu. Tak proč do toho hážou takové vidle,“ řekl předseda sněmovny. Dolní komora podle něj přesto zákon o referendu do Senátu pošle a zkusí pro něj vyjednat podporu.

Oba předsedové odmítli snahu místopředsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury vyměnit schválení referenda za prodloužení ústavní třicetidenní lhůty Senátu k projednávání zákonů na dvojnásobek. „My prostě tu hru ‚Kupte si kus flaksy a my vám k tomu dáme deset deka hovězího‘ nehrajeme,“ uvedl Kubera.

Právě teď, Valdštejnský palác a pracovní večeře vedení @snemovna a @SenatCZ. Při jídle se sice nemá mluvit, ale my se tímhle pravidlem neřídíme, protože chceme probrat spoustu důležitých témat pic.twitter.com/fPbHWN9EJB — Radek Vondráček (@vondraczech) January 29, 2019

„Taky si myslím, že to není předmět nějakého barteru mezi komorami,“ souhlasil Vondráček. Spor by se podle něj mohly pokusit vyřešit ústavní komise obou komor.

Vedení sněmovny a Senátu se dohodla na způsobu zasílání zákonů do Senátu i na koordinaci zahraničních cest. Podle Vondráčka by bylo možné, aby na některé významné mise vyjeli zástupci výborů obou komor společně, protože by se tím snížily náklady.