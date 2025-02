Novela o zvyšování platů veřejných činitelů putuje k Pavlovi. ‚Je protiústavní,‘ myslí si soudci

V neděli uplynula Senátu lhůta, ve které se mohl vyjádřit k novele zákona o zvyšování platů veřejných činitelů. Horní komora návrh projednala koncem ledna, žádné usnesení nepřijala, takže ho dostane prezident Petr Pavel. Ten o ní rozhodne v pondělí, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Novela stanovuje růst platů vrcholných politiků téměř o sedm procent, v dalších letech nejvýše o pět procent. Praha 14:56 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel zatím neřekl, zda novelu podepíše | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudcovské platy by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než jedno procento. Pětiprocentní omezení v příštích letech se na platy v justici vztahovat nemá. Celé to je kvůli verdiktu Ústavního soudu, který rozhodl, že tzv. zmrazení platů soudců je protiústavní.

Prezident Petr Pavel se k novele vyjádřil začátkem týdne. Definitivní postoj, zda ji podepíše, nebo ne ale neřekl. „V prosinci byla určitá verze, kterou jsem byl ochoten podepsat. Od té doby se dost podstatně změnila,“ prohlásil. Kancelář prezidenta republiky pak vzkázala, že se „prezident vyjádří po 17. únoru, kdy materiál obdrží k podpisu“.

Senátoři spornou novelu o platech politiků a soudců nejdřív jako celek neschválili. Následně se ale ani neshodli na žádných pozměňovacích návrzích, což znamená, že Senát k novele nezaujal žádné stanovisko. Předloha se tak po uplynutí takzvané marné lhůty dostane k prezidentovi.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL na to reagoval, že rozhodnutí senátorů respektuje, hlasováním byl ale překvapený. „Upřímně, já jsem to vlastně nepochopil. Jestliže přicházím a mám zásadní výhradu, připravím si svoji verzi. Pak tady načítám pozměňovací návrhy, na žádném z nichž se většina Senátu neshodne. Jde to tedy do marné lhůty a vlastně nechápu, proč byl takovýto krok učiněn.“

‚Zákony zpětně neplatí‘

Justice s novelou z několika důvodů nesouhlasí. Například předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy ji označil za protiústavní. „Ta novela předpokládá, že bude účinná od prvního ledna letošního roku. Teď už ale máme polovinu února. Zpětně u nás zákony platit nemohou, to je proti principům právního státu.“

Norma je podle představitelů justice taky v rozporu s loňským nálezem Ústavního soudu. Obsahuje totiž zmrazení platů soudců, které Ústavní soud už jednou zrušil. Unie státních zástupců a Soudcovská unie proto vyzvaly prezidenta Petra Pavla, aby novelu vetoval.

„Pokud vejde v účinnost, tak vzbudí další a další problémy. Základní naší snahou je napravit to řádným projednáním zákona, který by upravoval celou tu materii,“ uvedl šéf Soudcovské unie Libor Vávra.

Pokud by novela začala platit, je pravděpodobné, že se soudci znovu obrátí na Ústavní soud. Opoziční hnutí ANO a SPD původně při projednávání ve Sněmovně chtěla platy politiků zmrazit, návrh ale neprosadila.