Část senátorů se ohradila proti jednání Hradu. 'Měly by se prošetřit jeho vazby na Rusko a Čínu,' říká Láska

Senátní výbor tyto kroky označil za bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Vyzval hlavu státu, aby se podobných zásahů do budoucna zdržela a respektovala Ústavou vymezené pravomoci.

Tajné jednání: hradní kancléř Mynář se sešel s advokátem hackera Nikulina Číst článek

„Těmito případy vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států,“ píše se v usnesení, které na svém facebookovém účtu zveřejnil jeho iniciátor Václav Láska (za SZ).

Podle Lásky by se tak měly možné vazby, konkrétně na Rusko a Čínu, prošetřit. „Na místě by bylo založit vyšetřovací výbor, který by prověřil vazby Hradu na Rusko a Čínu. My tuhle možnost ale nemáme, tu má pouze sněmovna. Usnesení horní komory by ale mělo mít váhu samo osobě,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

„Zbytečné prohlášení senátorů. Prezident republiky dlouhodobě podporuje naše jednoznačné zakotvení v EU a NATO,“ reagoval na usnesení některých senátorů hradní mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu.

O Nikulina, který byl minulý týden vydán do USA, mělo zájem také Rusko. Zemanův kancléř Vratislav Mynář kvůli tomu kontaktoval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), oprávněnost vydání do USA zpochybňoval prezidentův mluvčí Ovčáček.

Zeman zpochybňuje právní stát, řekl Bublan

Většina senátorů ze zahraničního a bezpečnostního výboru byla podle jeho předsedy Františka Bublana z ČSSD znepokojena některými postoji prezidenta.

„Také jsme chtěli reagovat na výzvu, která zazněla ze sněmovny, aby Senát konal v podobě ústavní žaloby na prezidenta, což jsme vyhodnotili jako nefunkční,“ vysvětlil pro Radiožurnál, proč se rozhodli přistoupit k tomuto usnesení.

František Bublan | Foto: Jana Přinosilová

U pověření BIS pátráním po jedu Novičok podle něj prezident zpochybnil názory ministerstva zahraničí a obrany.

„U úkolu BIS je zjevné, že jde o spektakulární počin, aby prezident malinko zpochybnil tvrzení ministerstva zahraničních věcí a ministerstva obrany, že se tato látka u nás nevyráběla a že s ní nedisponujeme,“ doplnil Bublan.

U vyhoštění Nikulina do USA pak podle něj prezident dokonce zpochybnil rozhodnutí české justice. „U druhého případu zpochybnil rozhodnutí ministra spravedlnosti, zpochybnil i pozici Ústavního soudu, který k tomu dal vyjádření, což je zpochybňování právního státu u nás. Opět je to dáno příklonem k Rusku a politice, kterou Rusko provádí,“ dodal.

Prohlášení nedává smysl, prohlásil Ovčáček

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček Radiožurnálu řekl, že ohledně jedu Novičok je cílem prezidenta vyvrátit drzá obvinění ze strany Ruska.

Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„V každém případě je třeba se nad počínáním senátního výboru pozastavit. Prezident republiky využil svého práva dát úkol Bezpečnostní informační službě, aby zjistila skutečnost, o které se hovoří. Cílem prezidenta republiky je jednoznačně vyvrátit drzé obvinění, které vůči České republice vznesla Ruská federace. Z tohoto hlediska by měli senátoři souznět,“ uvedl pro Radiožurnál Ovčáček.

V kauze Nikulin pak Zeman podle svého mluvčího pouze řekl svůj názor. Prohlášení senátorů je podle něj politické, a ne věcné.

„Pokud se jedná o pana Nikulina, to je bouře ve sklenici vody. Pan prezident v tomto směru pouze vznesl při jednáních svůj názor. Rozhodnutí bylo na ministru spravedlnosti. Celou záležitost lze považovat za antizemanovský folklor, který probíhá v uplynulých týdnech nebo měsících v Senátu. Možná by se senátoři mohli věnovat práci než neustálým útokům na prezidenta republiky,“ reagoval na usnesení některých senátorů hradní mluvčí.

„Prezident republiky mnohokráte zdůraznil, že místo České republiky je v Evropské unii a je v Severoatlantické alianci,“ dodal Ovčáček s tím, že prohlášení senátorů nedává od začátku do konce smysl.

Obhajoba zájmů Ruska

„Výbor nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruské federace prezident České republiky a jeho okolí veřejně zpochybňovali kroky a motivy vlády a zákonnost soudní soustavou potvrzeného procesu vydání do Spojených států amerických,“ uvádí se v usnesení.

„Toto jednání a ovlivňování celého procesu vážně ohrožuje postavení České republiky v rámci jejích bezpečnostních struktur, důvěru v její právní stát a její politickou stabilitu a důvěryhodnost,“ shodl se výbor.

Zemanovo veřejné prohlášení ohledně BIS a Novičoku označil výbor jako „gesto zpochybňující zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky za strany Ruské federace“.

Zeman prohlášení vydal v návaznosti na ruské tvrzení, že jed, kterým byli ve Velké Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, mohl pocházet z Česka. Podle Británie za útokem stojí naopak Rusko.

Hnutí STAN se kvůli této Zemanově aktivitě obrátilo na ústavní právníky kvůli možnosti zažalovat prezidenta. Zástupci dalších stran ale sdělili, že prezidentův krok za velezradu nepovažují.