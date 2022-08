Senát schválil členství Finska a Švédska v NATO. Souhlas zbývá ještě od sedmi z třiceti aliančních států

Senát ve středu podle očekávání hladce schválil rozšíření Severoatlantické aliance (NATO) o Finsko a Švédsko. Oba severské státy o vstup do aliance požádaly počátkem července kvůli ruské invazi na Ukrajinu, a rozhodly se tak ukončit svou neutralitu. Souhlas za Česko se začleněním obou skandinávských zemí do NATO musí dodat ještě sněmovna, která by se k tomu mohla sejít koncem srpna, a podepsat prezident.

Praha 18:53 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít