Senát umožnil odklad fungování Nejvyššího stavebního úřadu. Ke schválení novely chyběly dva hlasy

Senát umožnil roční odklad fungování Nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů. Tyto státní úřady by měly podle loni přijatého stavebního zákona začít fungovat v polovině příštího roku a nahradit nynější obecní stavební úřady. Vládní koalice chce část obecních stavebních úřadů další novelou zachovat, což se ve středu stalo předmětem kritiky některých senátorů. Praha 21:14 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K tomu aby novela stavebního zákona prošla Senátem chyběly dva hlasy (Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Horní komora novelu stavebního zákona přímo neschválila, chyběly k tomu dva hlasy. Senátoři měli pochybnosti o tom, zda se odklad dostatečně promítne i do navazujících norem. Kritikům také vadilo to, že novela odkládá vznik Nejvyššího stavebního úřadu, který právně vznikl už na začátku roku.

‚Zabráníme kolapsu.‘ Koalice ve sněmovně prosadila roční odklad části nového stavebního zákona Číst článek

Zamítnutí ani úpravy novely žádný člen horní komory nenavrhoval. Novelu tak ve shodě s ústavou dostane k podpisu prezident po uplynutí měsíční lhůty, kterou horní komora na projednávání zákonů má, v daném případě po 22. červnu.

Novela počítá s tím, že od poloviny příštího roku začne fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad. Bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny.

Ostatní stavby budou až do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. O půl roku na 1. ledna 2024 se novelou odkládá digitalizace stavebního řízení, původní termín není možné podle ministerstva pro místní rozvoj stihnout.

Není to tak, že čím vyšší číslo, tím líp, hájí ministr Bartoš plánované rušení stavebních úřadů Číst článek

Současná vláda připravuje věcnou změnu nového stavebního zákona, která kromě jiného zachovává část stavebních úřadů pod obcemi. Tato novela by po vypořádání připomínek měla být předložena vládě do konce června. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že sněmovna by ji mohla začít projednávat na podzim.

Kritika rušení stavebních úřadů

Koalice se zatím dohodla, že by mělo fungovat 371 stavebních úřadů převážně v rámci krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, zatímco 244 stavebních úřadů by bylo od poloviny příštího roku zrušeno.

Kritizoval to zejména senátor Michael Canov (SLK) s poukazem na to, že strany současné vládní koalice původně slibovaly stavební úřady zachovat, a nyní chtějí dvě pětiny z nich zrušit. Canov vzbudil pozdvižení tím, že na protest přečetl názvy všech obcí, které mají o stavební úřady přijít.

Sněmovna podpořila roční odklad účinnosti části nového stavebního zákona. Opozice neuspěla Číst článek

Jitka Seitlová (KDU-ČSL) senátora třikrát napomenula, že nemluví k projednávané novele, a nakonec mu odejmula slovo. Canov své vystoupení dokončil jako první český senátor s vypnutým mikrofonem, od řečniště vyveden nebyl.

Nový stavební zákon se připravoval řadu let. Vláda Andreje Babiše (ANO) si od něj slibovala hlavně rychlejší stavební řízení díky dodržování stanovených lhůt. Zákon má převést všechny dosavadní stavební úřady od obcí pod stát a vytvořit státní stavební správu.

Podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) by územní pracoviště stavebních úřadů zůstala tam, kde jsou nyní, jako detašovaná pracoviště. Naopak podle vládní koalice by stavební zákon způsobil rozvrat stavebního řízení a vzdálil stavební úřady občanům.