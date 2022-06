Senátoři označili výroky ombudsmana za předsudečné a xenofobní, Křeček to přijal s rozpaky

Senát zkritizoval veřejného oprávce práv Stanislava Křečka za jeho výroky vůči menšinám a uprchlíkům. Senátoři ho vyzvali, aby v souladu se svým slibem důsledněji vykonával úřad ombudsmana. Křeček ve vyjádření před senátoři řekl, že nelze ignorovat realitu, jakkoli je nepříjemná a ostudná. Kritiku přijal s rozpaky, označil ji za pokus omezit právo vyjadřovat se. Praha 13:58 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Křeček | Zdroj: Profimedia

Horní komora své rozhodnutí přijala těsnou většinou, pro hlasovalo 25 senátorů, přítomných jich bylo 45. „Veřejný ochránce práv ve veřejném prostoru dlouhodobě a opakovaně pronáší předsudečné a xenofobní výroky, které mohou ve svém důsledku odrazovat oběti diskriminace vyhledávat pomoc v rámci působení veřejného ochránce práv,“ je napsáno v usnesení, které prosadil předseda senátorského klubu Senátor 21 a Pirátů Václav Láska.

Podle Lásky jsou Křečkovy názory neztotožnitelné s posláním, který úřad má. Křečkovy výroky byly často předmětem kontroverzí a silné kritiky ze strany institucí a osob, které se zabývají ochranou lidských práv. Jedním z kritizovaných výroků byl, že podle Křečka někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že „devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality“.

Křeček také nedávno řekl, že smrt Ukrajinců bude způsobena slabostí NATO. „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů, a ještě se máme nechat urážet,“ napsal Křeček na sociálních sítích. Po kritice svůj příspěvek smazal.

Křeček se před senátem uvedl: „Pokud by nezávislý veřejný ochránce práv neměl možnost bez kritiky členů zákonodárného sboru sdělovat, co občané denně vidí kolem sebe, pak by to z naší úrovní demokracie bylo ještě horší, než si mnozí občané myslí. Názory mohou být různé, ale ať mi někdo řekne, kde neříkám pravdu.“

Odmítl také argument, že jeho výroky diskreditují úřad ombudsmana. Jak podotkl, úřad ombudsmana dlouhodobě patří mezi ty, kterým důvěřuje nadpoloviční většina obyvatel. Mezi ty patří i Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad.