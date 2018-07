Vyšší penze pro lidi, kteří ji pobírají 25 let a více. Senát chce změny ve vládní důchodové novele

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) před úpravami novely varoval. Poukazoval na to, že kvůli schválení některého pozměňovacího návrhu a prodloužení legislativního procesu by novela nemusela být účinná včas, tedy od září, a výpočet penzí by se od příštího roku nezměnil. Sněmovna má naplánovanou další řádnou schůzi až na září.

Předkladatel schváleného pozměňovacího návrhu Miloš Vystrčil (ODS) se Štěchovými slovy nesouhlasil. Sněmovna se podle něho může sejít tak, aby předloha byla od září účinná.

ODS prosazovala stejný pozměňovací návrh jako Vystrčil v Senátu i v dolní komoře. Poslanci jej zamítli. Vystrčil uvedl, že jeho úprava tisícikorunového příplatku je spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a které kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dříve než muži. Rozpočtové náklady odhadl nad rámec vládní novely na dvě miliardy korun ročně.

Lidovci v Senátu stejně jako před tím ve sněmovně neprosadili zvýšení penzí všem důchodkyním, které vychovávaly děti. Chtěli, aby se jim měsíční částka zvýšila o 500 korun za každé dítě.

Princip zásluhovosti

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který v horní komoře předlohu uváděl, s žádnou senátorskou úpravou nesouhlasil.

Důchodovou novelu připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí za bývalé ministryně v jednobarevné vládě ANO Jaroslavy Němcové. Cílem změn mělo být zvýšení životní úrovně lidí s nízkými penzemi, u nichž základní výměra činí významnou část důchodů.

Hamáček ve čtvrtek před senátory uvedl, že zvýšení pevné části penzí neznamená oslabení principu zásluhovosti. Všechny nově přiznávané důchody budou podle něho vyšší.

Sněmovní zpravodaj předlohy Jan Bauer (ODS) ale už dřív s odvoláním na vyjádření zástupců ministerstva práce několikrát řekl, že se zásluhovost snižuje ze 78 na 76 procent. Senátor Petr Šilar (KDU-ČSL) ve čtvrtek označil předlohu vlády ANO za populistickou a nezodpovědnou. Cílí podle něho na určitou skupinu voličů.

Starší senioři mají nižší penze

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo zůstane stejné, zvětší se ale podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tedy budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však opatření díky přechodnému ustanovení ještě neprojeví.

Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14,2 miliardy korun v případě, že by novela byla účinná včas ve vládním znění. Sněmovna do ní vložila jedinou úpravu, podle které bude stát důchodové pojištění platit i za smluvní asistenty postižených lidí.

Pokud bude důchodová novela účinná, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení části důchodů o tisíc korun měsíčně předloha přímo stanovuje k lednu příštího roku.

Podle autorů vládního návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali do starobního důchodu s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchod pobíralo na konci loňska od České správy sociálního zabezpečení téměř 2,9 milionu lidí. Starobní důchod dostávalo 2,4 milionu osob. Průměrný starobní důchod činil 11 850 korun.