Kdo má kontrolovat restaurace? Senát odmítl, aby to místo hygien činila zemědělská inspekce

Senát odmítl návrh, aby dozor nad restauracemi a obdobnými stravovacími zařízeními přešel z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Novely se tak vrátí do sněmovna. Pokud by chtěla Senát přehlasovat a setrvat na svojí verzi, bylo by proto zapotřebí alespoň 101 poslanců. Praha 13:23 18. března 2021

Sněmovna návrh poslance Jana Birkeho (ČSSD) schválila 20. ledna. Birke už dříve uvedl, že změna umožní, aby krajské hygienické stanice uvolnily desítky pracovníků z dozoru nad restauracemi na řešení epidemiologické situace. Navíc se tak podle něj dokončí přesun dozoru nad tímto typem provozů veřejného stravování pod ministerstvo zemědělství.

Hygienici by měli dohled nad stravovacími službami například v nemocnicích nebo sociálních zařízeních.

Proti němu se postavil například ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a střetl se tak s šéfem resortu zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD).

Nesouhlas resortu zdravotnictví

Blatný řekl mimo jiné, že krajské hygienické stanice se zabývají posuzováním rizik přímo při přípravě pokrmů. Upozorňoval na to, že epidemie z jídla jsou spojovány s poskytováním stravovacím služeb, a nikoli s výrobou potravin.

Pozměňovací návrh by podle Blatného znamenal nižší ochranu veřejného zdraví před nákazami z jídla, kde je zdrojem nákazy člověk, a ne potravina. Ztížilo by to navíc přijímání protiepidemických opatření.

Ministr zemědělství Toman označil Blatného slova za zbytečné strašení a nemluvení pravdy. Argumentoval například tím, že zákon na ochranu veřejného zdraví nebude dotčen. Potravinářská inspekce podle něj může také kontrolovat zdravotní způsobilost pracovníků. Pro převod se vyslovil i bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS).