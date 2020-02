Prezident nesnáší Senát? Překážíme mu v prosazování vlastních zájmů, řekl kandidát na předsedu Růžička

Kdo bude novým předsedou Senátu, se rozhodne už 19. února. Na křeslo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS) kandidují dva muži: Miloš Vystrčil (ODS) a Jiří Růžička (za STAN a TOP 09), host Interview Plus. Na otázku, jestli je doopravdy vyloučeno, aby se kromě nich o tuto pozici ucházel i někdo jiný, Růžička odpovídá: „Ano, je to vyloučeno. Alespoň (tak soudím) podle toho, jak reagovali předsedové klubů“. INTERVIEW PLUS Praha 19:16 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Po nečekané smrti Jaroslava Kubery nastala situace, „kterou si nikdo neuměl představit, kterou si nikdo nepřál a přišla jak z čistého nebe. První místopředseda (v takovém případě) přejímá povinnosti předsedy, a to se taky stalo,“ vysvětluje senátor důvody, proč je dobrým kandidátem na předsedu horní komory.

Dodává, že senátní klub STAN má největší počet členů, „a bylo by divné, kdybychom o té volbě neuvažovali. Zdá se mi, že by to mohla být i dobrá zpráva pro veřejnost.“

Parlamentní opoziční strany totiž často deklarují, že by se měly spojit. „A v mé osobě se nabízí člověk, který je nestraník, který kandidoval za TOP 09, za STAN s podporou KDU-ČSL, tedy všech tří stran, které o společném postupu rády mluví.“

Favoritem je protikandidát

Podle analytiků a hry čísel je favoritem jeho protikandidát Miloš Vystrčil. Kromě jeho mateřské ODS ho chtějí podpořit jak senátoři KDU-ČSL, tak lidé z klubu ANO. „Volba předsedy je ale tajná a podobná prohlášení jsou očekávatelná. Taky neznamenají všechno,“ řekl ale Růžička.

Nicméně i on přiznává, že Vystrčil má v Senátu větší podporu. „Nechtěl jsem jít do volby v případě, že by mě nepodpořil klub. Ten mě nominoval a podpořil stoprocentně. Dokonce je na tom pikantní, že jsme si udělali tajnou volbu, aby to bylo férové… Když ale hovořím s členy dalších klubů, tak jejich postoj rozhodně není jednotný, i když rozumím tomu, o čem hovoří ODS, a to že by do podzimních senátních voleb měla být zachována kontinuita vedení Senátu. Takže je třeba říct, že Vystrčil je favoritem,“ dodal.

Kdyby Růžička uspěl, tak se domnívá, že by se pak musel do vedení Senátu dovolit jeden člen ODS. „Když se ale v Senátu dohodneme, že udržíme status quo, že nebudeme měnit křehkou rovnováhu i ve vedení jednotlivých výborů a že to takto je v pořádku, tak to tak taky bude.“

O svém zvolení prý nebude nijak vyjednávat. Jisté je, že zajde na jednotlivé kluby, kde chce představit i svou motivaci a představu o vedení horní komory. „Rozhodně je ale nebudu přesvědčovat: ‚Volte Růžičku, protože je daleko lepší než ten druhý.‘ To určitě ne, a myslím, že to neudělá ani Vystrčil.“

Cesta na Tchaj-wan? No jistě...

Jedno z nejviditelnějších témat zemřelého Kubery byla jeho plánovaná cesta na Tchaj-wan. Tu už nestihl, ale podle Růžičky se rozhodně neodkládá na dlouho, protože „na takovou zahraniční misi, která je svým způsobem kontroverzní, musí jet předseda Senátu, za souhlasu celé komory. A už jednou jsme potvrdili, že ta cesta správná je… Můj názor se neliší a byl jsem vždy jedním z velkých zastánců, protože Tchaj-wan je pro nás důležitý ekonomický partner, a jsou tady otázky postoje k lidským právům. V tom máme v Senátu taky jasno.“

Pokud se tak předsedou sám stane, na Tchaj-wan se určitě vydá. „Myslím, že pokud to bude Vystrčil, tak on taky.“

Jak by pak Růžička jednal s prezidentem Milošem Zemanem, který se „neoblibou“ Senátu taky nijak netají? „Já bych s ním jednal jako se zvoleným prezidentem, který představuje nějaké názory, které mi ale dost často nevyhovují a myslím si něco jiného. Ale je správné, aby spolu lidé mluvili a setkávali se, přitom neříkám, že se vždy taky dokážou domluvit. Ale popovídat by si měli.“

První místopředseda Senátu si všímá, že se vzájemné vztahy stále zhoršují. Kromě vyhladovění Senátu Zeman před časem použil bonmot, podle kterého vše, co pochází ze Senátu, pochází od ďábla.

„To jsou velmi silná vyjádření, podle mého nesprávná. Asi to je proto, že my dnes představujeme jistou protiváhu sněmovny. Tam má většinu ANO s ČSSD a s, pro mne osobně nepřijatelnou, podporou komunistů. A prezident se nikdy netajil svými dobrými vztahy k těmto stranám… Zeman by asi rád prosadil svůj názor i tady a Senát mu v tom vlastně překáží… Prezident nemá daleko pro silná slova nebo k bonmotům, tak si to prostě řekne,“ dodává senátor Jiří Růžička.

Jak hodnotí setkání Kubery s miliardářem Petrem Kellnerem? Proč je pro naši zemi důležitá i Čína? Nejen na tyto otázky uslyšíte odpovědi v záznamu Interview Plus.