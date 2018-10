Prezident si směrem k Senátu vyřizuje nějaké šlápnutí na malíček, tvrdí senátor Růžička

Senátor Jiří Růžička je jedním z kandidátů na místo druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi, na předsedu horní komory parlamentu. Důležitý tak bude i jeho vztah k prezidentovi republiky. Na včerejší udělování státních vyznamenání ale pozván nebyl. Bude o funkci usilovat? Praha 20:44 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nebránil bych se tomu. Uvědomuji si, že je to složitá a významná funkce, která by přinesla i plno osobních omezení. Ale výzvy se mají přijímat,“ komentoval Jiří Růžička svou nominaci v rámci senátorského klubu Starostů a nezávislých (STAN).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

O definitivní nominaci klubu se prý rozhodne až v následujících dnech, možná týdnech. „Jsem jeden ze tří lidí, kteří připadají v úvahu. Mluví se o Zbyňku Linhartovi, Petru Holečkovi a Janu Horníkovi. Zvažuje se, kdo by byl nejvhodnější. Ani ne tak lidsky nebo politicky, ale kdo by byl přijatelný i pro ostatní kluby. Považuji totiž za důležité, aby toho kandidáta strávili a přijali i ostatní,“ dodává. Ze tří jmen by ale podle Růžičky mělo v úterý večer být pouhé jedno.

Trvání na Kuberovi

Stejný počet senátorů jako STAN má dnes i klub ODS. „ODS ale trvá na Jaroslavu Kuberovi, což je kandidát, který by mohl být trošku problematický,“ říká Růžička s tím, že je to ale ryze jeho osobní názor.

Vedení Senátu zůstane pětičlenné. Kdo bude v jeho čele? Politici už navrhují jména Číst článek

„Lidsky ho mám rád, na postu předsedy Senátu bych si ale i z ODS dokázal představit někoho jiného. Je to milý a zábavný člověk, který si ovšem často pouští pusu na špacír. Myslím, že lidská popularita je mu někdy bližší, než diplomatická státnická vyjednávání,“ dodává.

Senátor Růžička v posledních dnech zaujal svým postojem k předávání vyznamenání prezidentem. Na sociálních sítích přímo napsal, že prezident sice vybrané senátory na Hrad pozval, ale aby sledovali předávání státních vyznamenání na velkoplošné obrazovce při chlebíčku. „Je to trapné, hanebné a směšné. U toho rozhodně soudný člověk nemůže asistovat,“ napsal senátor.

„Dlouhodobý vztah prezidenta k Senátu je nesmírně kritický. Taky včera (v neděli) zopakoval, že by ho zrušil. Prezident si tak vyřizuje nějaké šlápnutí na malíček a vystupuje proti ústavnímu pořádku této země,“ tvrdí Růžička. Přitom je to prý pouze osobní animozita a i mezi senátory si Miloš Zeman vybírá pouze ty, kteří jsou vhodnější, méně vhodní, nebo zcela nevhodní.

„Chápal bych, že Vladislavský sál má nějakou kapacitu a že je třeba vybírat, ale v sále neseděli pouze někteří ústavní činitelé, předsedové poltických stran, velvyslanci nebo zástupci akademického sboru či církví. Sedí tam ale lidé, kteří by v tom předsálí mohli být, stejně jako mnozí senátoři.“ Konkrétní být ale nechtěl s tím, že by musel vidět seznam 650 pozvaných, který ale zřejmě jen tak neuvidíme.

S prezidentem obvykle nesouhlasím

Senát podle Růžičky není instituce, která by měla být v opozici vůči prezidentovi země. „Vztahy ale nejsou dobré. Kdybych byl zvolen předsedou Senátu, tak bych nepochybně postupoval stejně jako dnes Milan Štěch, který je k prezidentovi velmi kritický, ale samozřejmě, že na předávání státních vyznamenání půjde.“

S prezidentem Zemanem prý Růžička nesouhlasí hlavně v oblasti zahraniční politiky. „Naše orientace k zemím EU je pro nás zásadní, a to, jak se prezident obrací k Rusku nebo Číně, je něco, co by nemělo být na počátku naší zahraniční politiky… Víme, kam jezdí, s kým jedná a koho podporuje. Známe jeho vztah k ruskému prezidentovi. Nemyslím, že dělá politiku všech azimutů, ale spíš tu směřující na Východ,“ dodává senátor Růžička.