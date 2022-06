Získat příspěvek na bydlení bude jednodušší. Senát schválil úpravy i několika dalších dávek

Senátoři schválili změny v získávání příspěvku na bydlení. Úřady již nebudou vyžadovat dokládání příjmů každého čtvrt roku, ale každého půl roku. Dávka také bude moct být na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rok znovu. Nebude nutný ani podrobný rozpis jednotlivých položek nákladů na bydlení. Vládní novelu senát schválil ve středu, nyní ji musí podepsat prezident. Novinky by měly být účinné od července. Praha 11:55 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátoři schválili zjednodušení příspěvku na bydlení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úprav se dočká i v čerpání rodičovského příspěvku a pravidla pro vyplacení dávky mimořádné okamžité pomoci. Rodiče s nižšími výdělky budou moci místo deseti tisíc korun dostat třináct tisíc korun.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí si budou moct rodiny v době zdražování zvednout příjmy, celkovou částku tak ale vyberou rychleji. Pro schválení předlohy hlasovalo 49 z 52 přítomných senátorů, nikdo nebyl proti.

Příspěvek na bydlení se počítá z normativních nákladů, které na každý rok vždy od ledna stanovuje vláda podle předchozího vývoje cen energií, nájmů a dalších nákladů. Podle novely by se do výpočtu mohl započítávat i odhadovaný růst pro další rok. Doklady k dávce by lidé mohli předkládat i v kopiích bez ověření. Úřad práce by si v případě pochyb mohl vyžádat originály.

Běžné kopie by lidé mohli podle návrhu doložit i k žádostem o dávku mimořádné okamžité pomoci. Dodat ji mohou lidé bez příjmu a majetku, kteří situaci nezvládnou vyřešit sami. Nyní je dávka 63 750 korun. Lidé ji mohou získat v případě havárií, povodní atd., ale i pokud by jim hrozila ztráta bydlení či zůstali bez základních potřeb.

U jednorázové dávky by se také posuzoval příjem žadatele a jeho blízkých nejen za daný měsíc, ale i za předchozí tři měsíce. Opatření má, podle ministerstva práce, zabránit spekulování, kdy si lidé před podáním žádosti vybírali peníze z účtů. Penzistům by se při hodnocení nároku na dávku bralo jen sedmdesát procent důchodu. Dávku si lidé mohou vyřídit v místě, kde skutečně bydlí.