Senát schválil komerční rituální porážky zvířat. Pro byl nejnižší potřebný počet zákonodárců

Senát ve středu i přes obavy odpůrců schválil uzákonění rituální porážky hospodářských zvířat pro účely obchodování s jejich masem. Novelu veterinárního zákona, která je umožní, nyní dostane k podpisu prezident. Dva senátní výbory přitom doporučily předlohu vrátit Sněmovně s návrhem na vypuštění rituálních halal nebo košer porážek. Pro schválení novely hlasovalo 35 senátorů, což bylo přesně nejnižší potřebné množství. Praha 14:30 26. února 2025

Nové podmínky pro rituální porážky prosadila do novely ve Sněmovně čtveřice poslanců v čele s lidovcem Karlem Smetanou. Cílem jejich povolení pro komerční účely je, aby se zvířata k porážce podle náboženských pravidel nemusela vyvážet živá do zahraničí, především do Turecka. Místo nich by se vyvážely až produkty.

Odpůrci z řad senátorů ve středu vyjadřovali obavy hlavně z toho, že zvířata budou při takové porážce trpět. Zastánci rituálních porážek naopak argumentovali tím, že zvířata budou trpět při transportu. Zákon stanoví, že porážené zvíře bude muset být omráčené elektrickým proudem.

Novela také ukládá provozovatelům jatek od příštího roku zavést na vykládce a v prostorách pro přesuny zvířat povinně kamerové systémy, aby bylo možné sledovat, jak jejich zaměstnanci zacházejí se zvířaty. Ochránci zvířat to považují za nedostatečné, podle nich by kamery měly být ve všech prostorách jatek.

Uzákonění kamer na jatkách je podle vlády reakcí na excesy při zacházení se zvířaty v několika jatečních provozech. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) označil předlohu hlavně za antibyrokratický balíček, který má ulevit zemědělcům a potravinářům od administrativy.

Dolní komora novelou také například rozšířila ochranu psů proti jejích týrání. Nesmí být dlouhodobě uvazováni. Sněmovna také schválila elektronické rybářské povolenky. Rybáři je budou moci rybářské stráži ukazovat z aplikace v mobilním telefonu.

Podle ministra Výborného obsahuje předloha celkem 35 změn snižujících administrativní zátěž, týkají se například omezení některých podmínek a kontrol. Ruší se například povinnost chovatelů vypracovávat pohotovostní plány.