Senát schválil trestní reformu. Dovolí pěstování a držení marihuany, její legalizace se tak přiblížila

Senát schválil novelu trestního zákoníku, která má vést podle vlády ke snížení počtu vězňů a recidivy i k úsporám státního rozpočtu. Rozhodl o tom ve čtvrtek navzdory výhradám části svých členů vůči možnosti ukládat samostatné peněžité tresty i za závažnější zločiny či přečiny. Novela dává větší přednost alternativním trestům a některé činy částečně dekriminalizuje, volnější budou třeba pravidla pro pěstování a držení konopí. Praha 20:30 3. července 2025

Peněžitý trest by mohly soudy ukládat podle novely za jakýkoli trestný čin vyjma zvlášť závažných zločinů nebo přečinů týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí.

Část senátorů včetně ústavně-právního výboru chtěla tuto možnost omezit výhradně na přečiny s výjimkou týrání. Přečiny jsou trestné činy, za něž hrozí nejvýše pětileté vězení. Soudy by podle zastánců omezení peněžitých trestů finančních sankcí nesměly takovéto samostatné sankce ukládat za trestné činy, za něž hrozí vězení od pěti do deseti let.

Změny mají podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) racionalizovat nejbolavější věci trestního práva a represivní politiky. Represe nemusí být vnímána jen jako mříže, hájila ministryně rozšíření možností ukládání alternativních trestů včetně peněžitých. Kritici jejich rozšiřování se obávali, že změna umožní bohatším občanům se z vězení vykoupit.

Kromě rozšíření možnosti alternativních trestů novela snižuje sazby za opakovanou krádež nebo za schvalování terorismu na internetu. U zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.

Postih některých jiných jednání novela zpřísňuje, například trestá takzvanou deepfake pornografii vytvořenou umělou inteligencí.

Soudy budou moci trestat rovněž deepfake materiály vytvářené v úmyslu způsobit druhému člověku vážnou újmu na jeho právech. Soudy budou moci ukládat nepodmíněný trest vězení zrychleně už trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení.

Legální má být podle novely pěstování nanejvýš tři konopných rostlin a držení až 100 gramů konopí doma a 25 gramů venku. Pěstování čtyř až pěti rostlin by mohlo být přestupkem, více rostlin trestným činem, stejně jako držení více než 200 gramů konopí v obydlí.

Trestné činy související s konopím budou mít v zákoníku samostatnou pasáž, přičemž sazby mají podle zdůvodnění lépe odrážet společenský dopad konopí. Trestné už nebude držení konopí určitého množství pro jiného člověka.