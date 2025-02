Senát schválil úpravu pravidel advokátních úschov. ‚Není to bič na nepoctivé advokáty.‘ kritizuje ji Láska

Senát v neděli schválil úpravu pravidel advokátních úschov peněz proti riziku jejich zpronevěry. Náhrady poškozeným lidem bude podle novely vyplácet Česká advokátní komora (ČAK) ze zvláštního garančního fondu, nad čímž se někteří členové horní komory pozastavovali. Předlohu, která také posiluje advokátskou mlčenlivost, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Praha 17:25 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Garanční fond vznikne podle novely s rokem 2026. Náhrada bude činit až 2,5 milionu korun na jednu úschovu, v případě kupní ceny z prodeje nemovitosti k bydlení až pět milionů korun. Náhrady bude komora vyplácet jednou ročně, stane se věřitelem advokáta, který škodu způsobil. Pravidla pro správu fondu včetně výše příspěvků určí sněm ČAK.

Každý účet pro úschovu bude banka označovat jako „účet advokátní úschovy“. Advokát nebude smět na takový účet hotovost vkládat a ani ji vybírat, možnosti nakládání s penězi bude mít omezené. Banka bude muset klientům advokátů oznamovat pohyby na těchto účtech, a to před samotným převodem. Klient tak bude moci podle zdůvodnění zabránit vyplacení peněz z úschovy, pokud by odporovalo smlouvě o úschově.

Advokátní komora získá k úschovám širší kontrolní pravomoc, a to i díky prolomení bankovního tajemství. Na podobě pravidel se podílela ČAK, ministerstvo financí, Česká národní banka a Česká bankovní asociace.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uvedl, že advokátní komora ani stát neměly právní odpovědnost škodu vzniklou zpronevěřením peněz hradit. Nynější úprava podle něho neodstraní riziko zpronevěr úschov úplně, ale sníží je.

‚Nespravedlivé pro pocitvé‘

Vznik garančního fondu zpochybňovala nezařazená senátorka Daniela Kovářová, podle níž tak bude profesní komora odpovídat za vybranou trestnou činnost neslušného advokáta a škodu budou platit ostatní, slušní advokáti. Podle ní je takové řešení nespravedlivé, nevýchovné a nesprávné.

„Není to žádný bič na nepoctivé advokáty,“ přidal se ke kritice fondu Václav Láska (SEN 21). Může se podle něho stát i to, že do fondu půjde příspěvek z každé úschovy, což advokáti vesměs připočtou k ceně služby. „Dostáváme se do absurdní situace, kdy podvody jednoho advokáta při úschově si zaplatí klienti,“ řekl Láska.

Novela také zpřesňuje a rozšiřuje ochranu před takzvaným vinklařením, tedy nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb lidmi, kteří k tomu nemají zákonné oprávnění. Advokátním koncipientům umožní výkon praxe na zkrácený úvazek a zařadí je do okruhu osob, které se při vstupu do soudní budovy nemusejí podrobit bezpečnostní kontrole.

ČAK bude moci pořádat své sněmy online. Nově se nebude zabývat kárnými podněty vůči advokátům kvůli jejich politickému působení nebo vyjadřování. Předloha dále upravuje například eLegalizaci, tedy postup advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta.

Ohledně zneužití advokátních úschov je z poslední doby známý případ advokátky Hany Sukové, kterou policie stíhá pro podezření ze zpronevěry celkem více než 150 milionů korun. V několika případech z let 2006 až 2022 byla v úschovách zpronevěřena více než miliarda korun.

Celkový objem peněz přijatý do úschov však představuje podle zdůvodnění nejméně 500 miliard korun ročně. Advokátní úschovy se využívají při vypořádání kupní ceny například při prodeji nemovitých věcí, při převodu podílů v družstvech a kapitálových společnostech a při vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.