Senát schválil zákon, který má pomáhat lidem ohroženým bytovou nouzí

Lidem ohroženým bytovou nouzí má pomoci nový zákon o podpoře bydlení, který ve čtvrtek schválil Senát. Počítá například se zřízením sítě kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství směřující k prevenci ztráty bydlení. Vzniknout má také dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a příspěvků pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi. Zákon nyní dostane k podpisu prezident. Praha 11:43 22. května 2025

Pro zákon hlasovalo 35 ze 65 přítomných senátorů. Zapotřebí jich bylo alespoň 33.

Zákon má pomáhat domácnostem s příjmy do 1,43násobku životního minima. Odpůrci tohoto omezení namítají, že jde o nepřiměřené zúžení. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) již dříve řekl, že v Česku žije víc než 160 000 lidí v bytové nouzi. Desetinásobek lidí pak podle něj řeší takové problémy s bydlením, které by mohly vést až k jeho ztrátě.

Lidé ohrožení bytovou nouzí by mohli snáze získat bydlení v obecních, družstevních nebo soukromých bytech. Zákon by také podle něj do systému bydlení mohl dostat víc bytů, protože se jejich vlastníci nebudou bát je pronajmout. Kritici zákona s tím ale nesouhlasí.