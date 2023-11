Senát schválil zákon, který má ulehčit budování silnic nebo železnic. ‚Doženeme okolní státy,‘ slibuje Kupka

Usnadnit budování strategické infrastruktury má zákon, který ve středu schválil Senát. Rozhodl o tom navzdory výhradám části svých členů, kterým se nelíbilo, jak ho Sněmovna rozšířila. Nová pravidla mají podle jejích zastánců urychlit výstavbu silnic, dálnic, železnic a energetické infrastruktury. Normu nyní dostane k podpisu prezident. Schválení zákona beze změn podpořilo 41 ze 74 přítomných senátorů, tedy pouze o tři více, než bylo třeba. Praha 23:40 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová pravidla mají podle jejích zastánců urychlit výstavbu silnic (ilustrační foto) | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Kritici zákona se obávali dopadů poslaneckých doplňování normy, která nakonec upravuje 17 zákonů. Vztahovat se má nově i na stavby pro energetickou bezpečnost související s jadernou energetikou a usnadní i otevírání a těžbu strategických ložisek kritických surovin včetně štěrkopísků a kamene, případně lithia pro výrobu baterií.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) rozšíření zákona hájil tím, že umožní dohnat zpoždění za okolními státy.

Nová pravidla umožní podle Kupky například urychlit výstavbu dobíjecích stanic pro elektroautomobily, které mají být s ohledem na závazky vůči EU v průměru každých 60 kilometrů pro osobní dopravu a každých 120 kilometrů pro nákladní dopravu od roku 2025.

Předloha má podle původního vládního návrhu zajistit, aby nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury získaly ze zákona stavební povolení do čtyř let v návaznosti na směrnici EU, a to včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA).

Novela má také urychlit přípravu a povolování staveb pro energetickou bezpečnost. Půjde hlavně o stavby v areálu jaderných zařízení i související stavby v jeho okolí.

Zrušení úřadu

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož hlavní náplní činnosti je regulace přístupu dopravců na železnici, bude ke konci roku zrušen. Jeho agendu převezme od příštího roku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). To je další novinka, kterou podpořil Senát.

Zrušení úřadu má přinést úsporu státu i zjednodušení úředních úkonů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) senátory ujišťoval o tom, že nezávislost rozhodování v přístupu k dopravní infrastruktuře ohrožena nebude. Poukazoval například na to, že předsedu dosavadního úřadu jmenovala vláda, zatímco předsedu antimonopolního úřadu jmenuje prezident na návrh vlády.

Lidé s handicapem

Služby a výrobky dodávané na trh budou muset mít do budoucna takovou podobu, aby je mohli využívat také lidé se zdravotním postižením, senioři nebo lidé bez znalosti češtiny. I o tom ve středu rozhodl Senát.

Nová povinnost pro podnikatele má platit od konce června 2025 a bude se vztahovat například na bankomaty a na dopravní a finanční služby.

Předloha vychází z evropské směrnice. Cílem změn je podle zdůvodnění zjednodušení životních situací, se kterými se potýkají zejména lidé se zrakovým či sluchovým zdravotním postižením v pozici spotřebitele. Míří na běžně a široce využívané služby a výrobky.

Agentury práce

Činnost agentur práce se pravděpodobně bude od ledna řídit přísnějšími pravidly, nelegální práce získá nové zákonné vymezení. Senát to ve středu schválil v novele o zaměstnanosti. Zákon tak má zjednodušit vstup zahraničních pracovníků na trh práce i administrativu kolem zaměstnávání cizinců.

Novelu podpořilo 62 ze 76 přítomných senátorů. Má zpřesnit vymezení nelegální práce tak, aby se lépe vymáhal její zákaz, a upravit přestupek zastřeného zprostředkování.