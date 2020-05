Senát pošle sněmovně zákon o příspěvku pro obce a kraje. Chce, aby jim stát dorovnal výpadek příjmů

Senát nejpozději do konce června pošle Poslanecké sněmovně návrh zákona, podle něhož by stát měl obcím a krajům dorovnat výpadek příjmů kvůli proplácení kompenzačního bonusu podnikatelům. Podle předlohy by jim poskytl příspěvek na každého obyvatele. V pořadu Partie to řekl předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Praha 15:22 31. 5. 2020 (Aktualizováno: 15:52 31. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Na financování kompenzačního bonusu podnikatelům, který činí 500 korun na den, se mají podílet obce. Jejich zástupci uvádějí, že tak budou chybět peníze na investice. Vláda plánuje, že radnicím poskytne dotace.

„Vláda obcím a krajům peníze vzala a řekla, že si budou moci napsat Ježíškovi. My vám (do sněmovny) zákon ze Senátu pošleme nejpozději na konci června,“ řekl Vystrčil. Podle něj bude kvůli proplácení kompenzačního bonusu obcím chybět „každá pátá koruna“.

Návrh skupiny senátorů počítá s tím, že by stát dal krajům 400 korun a obcím 1000 korun na obyvatele. Předlohu podepsali zástupci všech senátorských klubů, Senát ji před deseti dny v prvním kole podpořil. Nyní ji projednávají výbory.

‚Vláda je nahradí‘

Podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) bylo nutné peníze podnikatelům v koronavirové krizi poskytnout rychle a kabinet je obcím nahradí. „Jednoznačně zaznělo, že obcím se to v rámci možného bude kompenzovat,“ uvedl. Podle něj je nyní spor o to, jakým způsobem se bude obcím pomáhat.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka v Otázkách Václava Moravce České televize řekl, že obce dostanou zpět vše a zřejmě i víc. Poukázal na to, že například obec s 30 obyvateli by podle opozičních návrhů dostala 30 000 korun, ale v dotačním řízení by to mohla být mnohem vyšší částka.

Šéf komunistické frakce Pavel Kováčik upozornil na to, že malé obce leckdy na investice peníze vůbec nemají.

„Je riziko, že si to vládní koalice bude přihrávat svým vlastním starostům,“ varoval v Otázkách Václava Moravce před dotacemi předseda pirátského klubu Jakub Michálek. Většina podpůrných programů je pomalá a administrativně náročná, poznamenal.

Rušení plánovaných investic

Také Vystrčil podotkl, že stát zatím nevyřídil žádosti obcí o dotace z února za celkem dvě miliardy. Neumí si tak představit, že by se rychle rozhodlo o rozdělení 18 miliard. Podle šéfa horní komory by to trvalo nejméně rok.

Zástupci radnic uváděli, že kvůli výpadku peněz musí rušit plánované investice. Senátoři už dřív řekli, že obcím bude chybět 11 miliard a krajům čtyři miliardy.

Předseda sněmovny uvedl, že dotace od státu obcím budou na konkrétní projekty. „Některé obce říkají: ‚Dejte nám to bez určení, my si poradíme‘. To nechceme,“ uvedl Vondráček z vládního hnutí ANO.

Podle Vystrčila není možné důvěryhodnost obcí zpochybňovat. „Jedna z věcí, které vláda říká, je, že se musíme z krize proinvestovat. To nejsou peníze pro starosty a zastupitelstva, ale pro občany. Investovat umí obce. Jim věří 70 procent obyvatel, vládě 40 procent,“ míní.