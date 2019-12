Senát chce rozšířit počet rodin, které dosáhnou na vyšší příspěvek. O návrhu rozhodne sněmovna

Navýšení rodičovského příspěvku by mohli získat i rodiče s dětmi do čtyř let věku, kteří příspěvek v dosavadní výši vyčerpali. Senát tak ve středu téměř jednomyslně doporučil doplnit vládní novelu, která má příspěvek zvýšit od příštího roku. Pro byli i senátoři ANO a ČSSD. Praha 16:29 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít schůze Senátu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změnu posoudí sněmovna, která v listopadu jakékoli rozšiřování okruhu rodin s nárokem na příspěvek odmítla. Pokud by senátní verzi přece jen akceptovala, na navýšení by podle senátorky Renaty Chmelové z klubu KDU-ČSL dosáhla pětina rodin s dětmi do čtyř let, tedy zhruba 70 tisíc. Stát by to stálo navíc až 2,6 miliardy korun.

Rodičovský příspěvek se zvýší, schválili poslanci. Některé rodiny dostanou o 80 tisíc víc Číst článek

Základní rodičovský příspěvek se má podle vládního návrhu zvýšit od příštího roku o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. V případě vícerčat má příspěvek stoupnout ze současných 330 tisíc korun na 450 tisíc korun, rozhodla sněmovna. Růst rodičovské má státní pokladnu stát zhruba 8,6 miliardy korun.

Senátní doplnění počítá s tím, že by si rodiče dětí mladších čtyř let, kteří dosavadní příspěvek vyčerpali, mohli příští rok požádat o vyplacení navýšeného příspěvku, tedy o 80 tisíc korun v základní výši. Obdobný návrh ale při předchozím sněmovním projednávání neuspěl.

Pro senátní úpravu sice hlasovalo 72 ze 74 přítomných členů horní komory včetně zástupců ANO a ČSSD. Nepodpořil ji ale ministr zemědělství Miroslav Toman, který zastupoval ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (oba ČSSD). Ta vládní verzi už ve Sněmovně označila za koaliční kompromis a rozšiřování okruhu rodičů s nárokem na příspěvek odmítla.

Vládní novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.