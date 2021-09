Konec kojeneckých ústavů, víc peněz pěstounům. Senát schválil novelu o sociálně právní ochraně dětí

Do roku 2025 skončí posílání nejmenších dětí do kojeneckých ústavů, které v současné podobě přestanou existovat. Pěstouni také budou dostávat na péči o děti vyšší příspěvek. Změny odsouhlasili senátoři v novele zákona o sociálně právní ochraně dětí. A to i přes výhrady, které k předloze měli.

Praha 18:52 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít