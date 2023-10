Simon se ústavním soudcem nestane. Senátoři se postavili proti, podporu nezískal ani u výborů

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon nebude ústavním soudcem. Senát ve středu jeho nominaci neschválil. Rozhodl tak podle očekávání v souladu s doporučením obou svých výborů, které kandidaturu projednávaly. Simon se stal prvním adeptem prezidenta Petra Pavla, který v horní parlamentní komoře neprošel. Nepomohla mu ani prezidentova přítomnost při celém středečním projednávání jeho kandidatury. Praha 15:11 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neúspěšný kandidát na ústavního soudce Pavel Simon v Senátu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Simon dostal podle předsedy senátní volební komise Jana Tecla (ODS) ve středečních tajných volbách 23 hlasů ze 73 odevzdaných. Před týdnem v ústavně-právním výboru získal Simon v tajných volbách hlasy tří z osmi členů, ve výboru pro lidská práva dostal jen jeden hlas z pěti.

Simon po vyhlášení výsledků poděkoval svým podporovatelům, projednání nominace označil za zkušenost.

Podnikání a titul Dr.

Simona podle místopředsedy ústavně-právního výboru Michaela Canova (SLK) diskvalifikovaly jeho mimosoudcovské aktivity. Jako příklad „úmyslně klamavé použití zkráceného titulu Dr.“ na webu společnosti, kterou Simon donedávna vlastnil s manželkou a která se věnuje jedné z čínských metod k léčení stresu.

Užívání titulu dr. mi zavádějící nepřijde, řekl kandidát na ústavního soudce. Později ho smazal Číst článek

Simon tím podle Canova zároveň porušil zákaz jiné výdělečné činnosti vyjma pedagogické. Simon uznal, že není institucionálním pedagogem, avšak speciální zákony mu lektorství jógy umožňují.

Podle předsedy klubu SEN 21 a Pirátů Václava Lásky by to ale bylo možné vnímat spíše jako obcházení zákona. „Když někoho učíte kanastu nebo mariáš a máte na tom postaven rodinný byznys, tak už to není pedagogická činnost,“ přidal se Pavel Fischer (nezávislý).

Marek Hilšer z klubu Starostů uvedl, že Simonovy vedlejší aktivity porušují požadavky na soudcovskou důstojnost a etiku, neboť soudce své kurzy propagoval a nabízel na ně slevu.

Simon při slyšení uvedl, že byla pouze použita jeho fotografie. Ke zkrácenému titulu uvedl, že se nevydával za lékaře, ale nechtěl, aby se na něj klienti obraceli s právními problémy a zároveň chtěl ukázat, že má akademické vzdělání.

Podle Fischera ale Simon na webu společnosti s ručením omezeným poskytoval „zdravotní rady“, podle Simona to byla pouze obecná doporučení. „Já nechci mít soudce s ručením omezením,“ dodal senátor.

Simon kritiku senátorů svých mimosoudcovských aktivit ve středu odmítl. Podle něj jsou v souladu se zákonem, což mu potvrdili experti.

Simon před Ústavním soudem

Senátoři ve středu poukázali také na to, že část rozhodnutí, která Simon vydal coby předseda senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu, v minulosti u Ústavního soudu neobstála.

Shodli jsme se, že Simon má víc silných stránek. Jeho kariéra je zajímavá, říká Kysela z prezidentova týmu Číst článek

Simon k tomu uvedl, že Ústavní soud nezrušil žádné rozhodnutí, které sám připravoval.

Kandidát Simon také ve středu poděkoval prezidentu Petru Pavlovi, že i tentokrát stál za jeho nominací, neboť chce mít Ústavní soud pestrý myšlenkově, hodnotově i lidsky.

Pavel před senátory jejich výtky na Simonovu adresu nekomentoval, ale Senát opustil až po dvou a půl hodinách, které projednávání nominace trvalo.

Podporu nezískal Simon ani v senátních výborech o týden dříve. V ústavně-právním získal v tajných volbách hlasy tří z osmi členů, ve výboru pro lidská práva jeden hlas z pěti. Stal se tak prvním adeptem prezidenta, kterého nedoporučil ani jeden z výborů.

Letos další dva soudci

Prezident Pavel by tak měl ještě letos nominovat dva adepty na ústavní soudce. Prezidentská kancelář v úterý sdělila, že další nominant bude z advokacie. Podle serveru Echo24 by kandidátkou mohla být Lucie Dolanská Bányaiová, která se specializuje na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo.

Fremr se vzdal nominace na ústavního soudce. Nedokázal eliminovat nedůvěru společnosti Číst článek

Pavel už jmenoval ústavními soudci se souhlasem Senátu pět svých nominantů: soudce Josefa Baxu, který je také předsedou Ústavního soudu, Danielu Zemanovou a Veroniku Křesťanovou, profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou a ústavního právníka Jana Wintra.

Nominace se v srpnu vzdal místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr kvůli mediálnímu tlaku ohledně předlistopadového působení v justici.

Ústavních soudců je tak nyní 14 z předpokládaných 15. Koncem listopadu skončí mandát ústavního soudce Radovanu Suchánkovi. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, opakování mandátu Ústava nezakazuje.