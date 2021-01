Senátoři stan se kvůli rozhodnutí prezidenta o termínu voleb do sněmovny obrátí na Ústavní soud

stavní soud by měl podle senátorů za Starosty zrušit rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o vyhlášení termínu voleb do Sněmovny pro zneužití pravomocí hlavy státu. Vyhlášení termínu říjnových voleb na konci loňského prosince považují Starostové, jak ve čtvrtek oznámili , za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím.

