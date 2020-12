Senát zrušení superhrubé mzdy nezamítl. ‚Můj návrh je výhodný pro všechny strany,‘ věří Babiš

Senát podle očekávání nezamítl návrh na zrušení superhrubé mzdy, jak požadovali senátoři za STAN. Nic by tak nemělo bránit schválení dohodnuté úpravy. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jde o nejvýhodnější návrh pro zaměstnance, zaměstnavatele i živnostníky. Státní rozpočet si to může dovolit, řekl premiér v Senátu při projednávání daňového balíčku. Praha 19:21 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát návrh na zrušení superhrubé mzdy nezamítl | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senát o úpravách daňového balíčku rozhodne po poradě senátorských frakcí. Přestávku si na ni vyžádala ODS. Úpravy by mohli podpořit i senátoři STAN.

Kvůli daňovému balíčku budu v Senátu, jak bude potřeba, psal Babiš. Po dvou hodinách odletěl do Bruselu Číst článek

Návrh před senátory ve čtvrtek hájil i premiér Andrej Babiš (ANO). Platnost sazeb má být podle něj dvouletá vzhledem k tomu, že příští vláda může daňové sazby změnit od roku 2023. „Ten návrh je na dva roky, protože je jasné, že po příštích parlamentních volbách přijde nová vláda a nový Parlament a bude mít rok času na to, aby dal návrh, jaké budou daně v roce 2023,“ uvedl Babiš.

Vystrčil přirovnal Babišův návrh ke guláši s knedlíky, který Senát může pouze dochutit, případně zmenšit počet knedlíků nebo dát méně masa. Pokud by nabídnul jiné jídlo, sněmovna by to odmítla a schválila svůj původní návrh, neboť ANO na sazbách 15 a 23 procent trvá. „Jakákoli jiná varianta je nepřijatelná,“ potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle Vystrčila se vláda vůči Senátu chová účelově a je k němu vstřícná, jen když to potřebuje.

Prezident Zeman podmiňoval svůj souhlas s daňovými změnami tím, že horní komora odmítne navýšení slevy na poplatníka. Senát ji podle dohod zvedne nejméně o 3000 korun na 27 840 korun ročně. Babiš k tomu řekl, že mu tento záměr Senátu nepřísluší komentovat. Pouze uvedl, že jeho návrh „zkazila“ sněmovna schváleným nárůstem slevy na poplatníka na 34 125 korun ročně.

Sněmovnou schválené sazby daně budou podle Babiše znamenat navýšení čisté mzdy od ledna o sedm procent a nezvýší zdanění živnostníků. „Návrh je nejvýhodnější i pro náš rozpočet, který si to může dovolit,“ řekl Babiš. Dopad na rozpočet vyčíslil na 49 miliard korun ročně. Podle premiéra si člověk s příjmem 15 000 korun měsíčně polepší o 9132 korun ročně.