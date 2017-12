Vyhladovme Senát. Postupně snižujme jeho rozpočet, vyzval Okamura po vzoru Zemana sněmovnu

Předseda SPD Tomio Okamura stejně jako dříve prezident Miloš Zeman v úterý vyzval Poslaneckou sněmovnu k „vyhladovění" Senátu. Postupně by chtěl v rámci projednávání státního rozpočtu zrušit přísun peněz na výdaje horní komory. Návrh zůstal nevyslyšen, zástupci KDU-ČSL a ODS jej veřejně odsoudili. Praha 17:21 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Okamura, jehož hnutí osamoceně usiluje o zrušení horní komory, návrh přednesl v rámci prezentace svých představ o rozpočtových úsporách. „V případě Senátu by se mi líbilo ho takzvaně vyhladovět, to znamená postupně snižovat rozpočet, o kterém hlasuje pouze sněmovna, k nule. Senátoři by byli nuceni dělat svou činnost zdarma, nebo ji ukončit," uvedl Okamura, který jako člen Senátu ve vrcholné politice začínal.

Stejné vyhladovění Senátu před lety navrhoval už Zeman. „Senátor by byla čestná funkce, protože by nepobíral plat, Senát by nebyla nejdražší cestovní kancelář v České republice a ukázalo by se, že Senát nikdo nepotřebuje," uvedl například v listopadu 2014 v Krnově. Představitelé vlády i Parlamentu jeho výroky odmítli.

Lidovec Marek Výborný to v úterý označil za „bezprecedentní útok" na horní komoru i ústavní pořádek. „V dnešní politické realitě se ukazuje, jak bude Senát jako pojistka demokracie důležitý," prohlásil. Okamura se podle Výborného svým výrokem vrací do hluboké historie a měl by se stydět, podle Ivana Adamce (ODS) by se měl vyjadřovat slušně.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka podotkl, že Okamura vyzdvihoval Senát v době, kdy do něj kandidoval. „Tak si prosím nedělejte z úst kanál," požádal předsedu SPD. „Velikost a charakter politika ukazuje to, co dlouhodobě říká a dělá. Ve vašem (Okamurově) případě je to ukázka krásného ryzího populismu," dodal Jurečka. Okamura v reakci vyzval Jurečku, aby „nediktoval" SPD, co má mít ve volebním programu.

Okamura pobavil sněmovnu úvodní větou svého proslovu. „Čím více se zamýšlím nad vládou předkládaným státním rozpočtem pro rok 2018, čím více detailů si uvědomuji, tím větší to působí bolest," uvedl. Poslanci na toto přiznání reagovali smíchem, což Okamuru zarazilo. „Nechci kolegy okřikovat, máte úspěch," řekl k tomu Okamurovi předseda sněmovny Radek Vondráček.