‚Je třeba mít jasné plány.“ Ústavní komise Senátu bude 19. října jednat o zdravotním stavu prezidenta

Kvůli nejasnému zdravotnímu stavu prezidenta se příští úterý 19. října sejde senátní ústavní komise. Na twitteru to napsal senátor a předseda komise Zdeněk Hraba z hnutí STAN. Podle něj si senátoři mají ujasnit, jak budou dál postupovat a jak by vykonávali pravomoci prezidenta, pokud by pokračovaly jeho zdravotní problémy.

