‚Přidáme nový žalobní bod.‘ Senátor Láska chce kvůli Staňkovi rozšířit ústavní žalobu na Zemana

Senátor Václav Láska (Senátor 21) chce kvůli situaci kolem odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) rozšířit stávající ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. „Připravíme verzi rozšířenou o nový žalobní bod," řekl pro iROZHLAS.cz zákonodárce. Dokument kvůli „hrubému porušení Ústavy" dosud podpořilo jedenatřicet senátorů, ti se teď budou muset podepsat znovu. Horní komora by se návrhem mohla zabývat nejdříve v srpnu. Původní zpráva Praha 14:00 29. června 2019 Prezident iniciativu skupiny senátorů už dříve označil za ústavní negramotnost s tím, že jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou.

„Pokud žalobu rozšíříme, musíme podpisy sesbírat znovu. To znamená, že mi tu verzi připravíme, předložíme ji kolegům, kteří už žalobu podepsali, zda s rozšířením souhlasí, a pokud ano, tak sesbíráme znovu podpisy pro tu rozšířenou žalobu,“ řekl pro iROZHLAS.cz senátor Václav Láska.

Pod žalobou jsou podepsáni vedle členů klubu Senátor 21 také zástupci lidovců, hnutí STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji zatím jako jediný podpořil Jiří Dienstbier.

Ostuda ČSSD

Nyní by ovšem – zejména z ČSSD – mohli přibýt další příznivci. Šéf senátorského klubu sociálních demokratů Petr Vícha na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedl, že podporu žaloby vzhledem k aktuálnímu dění zváží. „Byl jsem proti účasti ve vládě a od té doby se snažím tu ostudu nekomentovat. Pro žalobu jsem hlasovat nechtěl, teď to zvážím,“ reagoval v SMS zprávě.

Aby žaloba Senátem prošla, musely by ji během hlasování na plénu podpořit tři pětiny přítomných senátorů. Podle Lásky by se o žalobě mohlo jednat nejdříve na srpnové schůzi. „Pokud bude shoda, že to chceme rozšířit, tak bychom to znovupodepsání udělali na červencové schůzi a odevzdalo by se to organizačnímu výboru, který by rozhodl, na které plénum to zařadí,“ doplnil Láska.

Kompetenční žaloba Ve hře je také kompetenční žaloba, o které už dříve mluvil šéf ČSSD Jan Hamáček. Babiš ale v pátek uvedl, že je potřeba situaci řešit jiným způsobem, nejlépe jednáním. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize

Pokud by ústavní žaloba na prezidenta Senátem nakonec prošla, musí ji schválit ještě Poslanecká sněmovna. I v tomto případě je potřeba, aby s ní souhlasili tři pětiny všech poslanců. Senát je podle Lásky jediná instituce, která může obdobnou žalobu podat.

Protiústavně jedná prezident také podle právníka Jana Kysely. Podle něho by měl postupovat bez zbytečného odkladu. „Prezident otálí s odvoláním pana Staňka téměř měsíc. Proto si myslím, že žaloba Senátu by tedy měla být podána,“ řekl pro server Novinky.cz.

Pokud by žaloba skutečně doputovala k Ústavnímu soudu a ten uznal hrubé porušení Ústavy, výsledkem řízení by podle Kysely mohl být zánik funkce prezidenta republiky. Zeman iniciativu skupiny senátorů už dříve označil za ústavní negramotnost s tím, že jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou.

Senátoři v čele s Láskou v nynější verzi žaloby vypočítávají, kdy podle nich prezident porušil Ústavu. Uvádějí například jmenování prezidentského kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, přestože se tehdy strany dohodly na sestavení vlády, již by podpořilo 101 poslanců ve sněmovně. Zmiňuje také Zemanovo odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničí či zpochybňování nezávislosti justice.