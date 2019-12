Senát letos vrátil sněmovně 25 zákonů, většinu změn neprosadil. Neprošla ani ústavní žaloba na Zemana

Senátoři letos také ustavili komisi k vyhodnocení auditů EU, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení unijních dotací. Babiš je podezřelý ze střetu zájmů, na čemž se také komise předběžně shodla. Důvodem jsou dotace pro holding Agrofert.

Premiér to opakovaně odmítá. Argumentuje tím, že firmu převedl do svěřenských fondů. Komise audity ani po půlročním snažení nezískala; ministerstva se odvolávala na to, že texty jsou důvěrné. Komise si lhůtu na své šetření nechala prodloužit až do podzimu příštího roku.

Čučkař, reagoval Kubera na Zemanova slova, že cokoliv pochází ze Senátu, je ‚ďábelské‘ Číst článek

Horní komora se letos sešla na deseti schůzích, projednala sedm desítek zákonů poslaných sněmovnou. Schválila z nich jen čtyři desítky, tedy zhruba polovinu.

Osm zákonů Senát odmítl. Patřilo mezi ně například dodatečné zdanění náhrad církvím za nevydaný majetek. Sněmovna sice i v tomto případě Senát přehlasovala, Ústavní soud ale poté dal senátorům za pravdu a normu odmítl.

Senát uspěl jen s drobnostmi

S vlastními úpravami senátoři vrátili poslancům na 25 zákonů. Neprosadili ale ani rozšíření rodičovského příspěvku, vyšší zvýšení důchodů starším penzistům, zvyšování daní a poplatků ani zrušení další vlny rozšiřování elektronické evidence tržeb.

Senát schválil možnost vyřizovat úřední agendu výhradně po internetu. Papírovou formu stát zachová Číst článek

Senát nezabránil ani vzniku Národní sportovní agentury jako nového úřadu pro dotace do sportu. Uspěl jen s drobnými úpravami zákona o zapisování rodných čísel do občanských průkazů nebo o zvýšení poplatků za registraci hnojiv.

Senát se letos neplánovaně proměnil i personálně. Po odchodu Zuzany Baudyšové (za ANO), která na senátorský mandát rezignovala ze zdravotních důvodů, se v dubnu stal novým členem horní komory scenárista David Smoljak (za STAN).

Klub Starostů se tak stal s 19 členy nejsilnější senátorskou frakcí před ODS s 18 členy. Na loňské povolební uspořádání horní komory ale doplňovací volby vliv neměly.