Novým předsedou horní komory bude buď Růžička, nebo Vystrčil. Senátoři budou volit 19. února

Senátoři o předsedovi horní komory rozhodnou 19. února, oznámili šéfové senátorských frakcí. Kandidáty budou první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za STAN) a předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Favoritem je Vystrčil, protože vedle lidovců bude mít podporu i z klubu ANO. Členové klubů ODS, KDU-ČSL a ANO tvoří polovinu všech senátorů. Praha 12:43 5. 2. 2020 (Aktualizováno: 13:51 5. 2. 2020)

„Předpokládáme, že by plénum Senátu, které by volilo předsedu Senátu, bylo 19. února,“ řekl novinářům po schůzce Vystrčil ve shodě s předsedy senátorských klubů STAN a ČSSD Petrem Holečkem a Petrem Víchou.

„Za nás budeme pravděpodobně podporovat Miloše Vystrčila, kandidáta ODS,“ řekla novinářům předsedkyně senátorů ANO Zdeňka Hamousová. Uvedla to na základě konzultací se členy své frakce.

K důvodům patří podle ní to, že pro nynější volební období získala předloni předsednickou pozici ODS a měla by jí zůstat. Podobně se už v úterý vyjádřili i představitelé KDU-ČSL.

Vícha uvedl, že volba předsedy Senátu bude tajná. Pokud by nebyl zvolen a bylo nutné obsadit další funkce, odehrálo by se to na dalším zasedání horní komory.

Po předloňských senátních volbách místo v čele Senátu získala ODS pro Kuberu, měla stejný počet senátorů jako klub Starostů. STAN se rozhodl svého kandidáta nominovat podle Holečka kvůli tomu, že je s 19 členy aktuálně nejsilnější frakcí.

Klub posílil díky loňskému vítězství Davida Smoljaka (za STAN) v doplňovacích senátních volbách v Praze. ODS má i po úmrtí Kubery stále 18 senátorů, neboť do jejího klubu vstoupila Jitka Chalánková (nezávislá), která do té doby v žádné z frakcí nebyla.

'Zanedbatelný' rozdíl

Holeček zdůvodnil Růžičkovu nominaci také tím, že předloni Senát zvolil do čela Kuberu jako osobnost. „My nepociťujeme, že ODS by měla mít nějaké přednostní právo. Pociťovali jsme právo nejsilnějšího klubu nominovat svého kandidáta,“ uvedl Holeček.

Růžička je podle něj považován za vhodného kandidáta a může získat hlasy senátorů z řad nestraníků.

Podle Hamousové je rozdíl jediného senátora v počtu mandátů mezi ODS a STAN „zanedbatelný“. Ani podle Vystrčila se rozložení sil v Senátu od předloňských voleb nijak nezměnilo.

Zůstane-li ODS předsednictví, nebude na obsazení funkcí v Senátu třeba nic měnit do podzimních voleb. „Kontinuita, která je důležitá pro fungování Senátu, by měla být zachována,“ dodal Vystrčil.