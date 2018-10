Experiment: Vyzkoušejte si alternativní volební systémy do Senátu. Který vám sedne?

Agentury Median a STEM/MARK ve výzkumu pro Institute for Democracy 21 v senátních volbách poprvé otestovaly, jak by voliči hlasovali v „chytrých“ jednokolových systémech. Výsledky se příliš neliší od těch skutečných. Změna by přitom ušetřila jednu cestu k volbám.

Nacionalista Kotleba by v alternativním systému neprošel

Nikdo dosud nicméně neotestoval, jak by Češi v takových systémech skutečně volili: jak by se v systému zorientovali, kolik preferencí, plusů nebo minusů by skutečně přidělili, a hlavně jakým kandidátům by nový volební systém vyhovoval.

Alternativní systémy totiž kromě toho, že ušetří cestu, umí ještě něco: mají podporovat široce přijatelné kandidáty na úkor těch vyhraněných.

„Současný dvoukolový systém by měl bránit vyhraněným kandidátům, ve druhém kole by se proti nim měli spojit umírnění voliči a dát hlas jejich protivníkovi,“ vysvětluje roli volebního systému sociolog Daniel Prokop. „V praxi se to ale neděje. Jen osm kandidátů z padesáti letos získalo v druhém kole víc hlasů než v prvním. Znamená to, že ve druhém kole jdou volit nejangažovanější voliči, hlavně asi voličská jádra těch dvou, kteří postoupili. Pokud extremisté vypadnou, je to většinou už v prvním kole.“

„Na Slovensku uspěl ve stejném volebním systému nacionalista Marian Kotleba,“ pokračuje Prokop. „Prošel prvním kolem a v druhém vyhrál díky malé účasti. Podobně v Česku kontroverzní senátor Doubrava v roce 2010 těsně prošel prvním kolem a v druhém v malé účasti porazil umírněnějšího kandidáta. Oproti tomu třeba v australském systému by se jim to nejspíš nepovedlo, ten fandí přijatelným kandidátům.“

Agentury Median a STEM/MARK proto ve výzkumu pro Institute for Democracy 21 (IfD 21) v senátních volbách poprvé otestovaly, jak se v alternativních systémech voliči skutečně chovají. Během prvního kola si voliči v pěti senátních obvodech – Praha 2, Brno-město, Ostrava-město, Chomutov a Třebíč – vyzkoušeli vedle tří zmíněných metod ještě evaluační hlasování napodobující známkování ve škole.

A výsledek? Vítěz se v žádném systému a žádném obvodě neliší od skutečného vítěze voleb. Průzkum tak ukazuje, že každý ze čtyř alternativních jednokolových systémů vede k podobným výsledkům jako ten současný. Voličům přitom ušetří jednu cestu.

„Současné dvoukolové hlasování podporuje kandidáty, kteří jsou jednak poměrně obecně přijatelní, jednak získají v prvním kole docela silnou podporu,“ dodává Roman Chytilek, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se zaměřuje právě na efekty volebních systémů. „To jsou jeho kladné stránky. Záporná je, že lidé musí volit dvakrát do instituce, kterou subjektivně považují v politickém systému za nejméně významnou a potřebnou.“

„Australský systém tuhle nevýhodu odstraňuje, ale zase po voliči chce, aby toho o kandidátech hodně věděl,“ dodává Chytilek. „Ve variantách, kdy voliči musí povinně seřazovat více kandidátů, může jejich hlas připadnout těm, které příliš neznají, nebo volit nechtějí.“

„Alternativní volební systémy mají silné zastánce mezi významnými akademiky, v praxi se však dosud používají zřídka, například australský systém jen v prezidentských volbách v Irsku a ve volbě dolní komory parlamentu v Austrálii,“ upozorňuje Jan Oreský z IfD 21. „Schvalovací hlasování se využívá třeba v amerických matematických a statistických asociacích MAA, AMS.“

Australský systém: napínavý až do konce

Pořadí na dalších místech je už ovšem v každém systému jiné. Každý favorizuje jiný typ kandidátů. Nejnapínavější souboje – a největší rozdíly mezi systémy – ukazuje třebíčský obvod.

Logiku všech systémů ilustruje umístnění Miroslava Michálka z ANO. Ten ve skutečných volbách skončil v prvním kole druhý, ve druhém kole pak v přímém souboji o mandát propadl. Alternativní systémy by ho vyřadily dřív: v Janečkově systému by skončil až čtvrtý, známkování by ho posunulo na páté místo, a schvalování dokonce na šesté místo z devíti. Dobré umístění v současném systému mu zajišťuje poměrně silná voličská základna, v alternativních systémech se ale ukazuje, že je pro velkou část voličů nepřijatelný.

„Janečkovy systémy jsou zajímavé v tom, že eliminují velmi kontroverzní kandidáty a zároveň umožňují vzájemnou podporu ideologicky příbuzných kandidátů,“ analyzuje Chytilek. „Zároveň ale ze všech čtyř systémů dávají stranám nejvíc pobídek, jak systém zneužít nebo obejít. Strana třeba může postavit v jednom obvodě dva kandidáty. Nevyzkoušené je také udělování minusové preference, je otázka, co by udělala s volebními kampaněmi, jestli by nebyly ještě negativnější.“

„Janeček teď ale pro senátní volby místo systému 3+1 prosazuje 2+0,“ pokračuje Chytilek. „Tahle varianta umožňuje dát hlasy dvěma ideově příbuzným kandidátům a dělá volbu příjemnější pro voliče, pohybující se v ideologickém mainstreamu. Naopak komplikace je to pro voliče extrémních stran, protože ti moc neví, co s druhým hlasem.“

„Schvalování je snazší na pochopení, ale vychází podle mě ze špatné premisy, že lidi má zastupovat někdo, kdo hlavně pokud možno nikomu moc nevadí. Systém eliminuje kandidáty se silným názorem, jeho využití vidím spíše tam, kde zvolená osoba má být mediátor, než v každodenní politice, kde se bezbarvost a šeď příliš neoceňuje.“

Napínavý souboj by kandidáti svedli v australském systému – tedy metodě, kdy voliči seřadí kandidáty od prvního do posledního. U ní se v každém kole sčítání nejprve zjistí, u kolika voličů kandidáti skončili na prvním místě. Ten nejméně úspěšný se vzápětí vyřadí a hlasy se přerozdělí těm, kteří na jeho lístku byli druzí v pořadí.