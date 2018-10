„Chytré“ jednokolové hlasování do Senátu: Jak by volili čtenáři iRozhlasu?

Vítěz – Marek Hilšer – se shoduje se skutečným výsledkem. U našich čtenářů by ovšem výrazně uspěl Ivan Gabal za Zelené, propadl by Roman Kerekeš z ANO.

Agentury Median a STEM/MARK ve výzkumu pro Institute for Democracy 21 v senátních volbách poprvé otestovaly, jak by voliči hlasovali v „chytrých“ jednokolových systémech. Výsledky se příliš neliší od těch skutečných. Změna by přitom ušetřila jednu cestu k volbám.

Některé jednokolové systémy si ve volebním obvodu Praha 2 mohli otestovat i čtenáři iRozhlasu. Praha 2 je jedním z pěti obvodů, ve kterém probíhal průzkum obou agentur; kromě toho jsme byli zvědaví, zda by některý systém pomohl zvítězit Liboru Michálkovi za Piráty, který skončil druhý za prezidentským kandidátem Markem Hilšerem.

Marek Hilšer nicméně zvítězil při volbě ve všech systémech – jak ve zmíněném průzkumu, tak u našich čtenářů. Libor Michálek by mu byl nejblíž v systému schvalující volby, ve kterém voliči zatrhují všechny přijatelné kandidáty. I tam by ale Hilšer spolehlivě zvítězil.

Procenta u australského systému vyjadřují maximální podíl hlasů při výpočtu, u schvalujícího hlasování podíl voličů, kteří s kandidátem nemají problém. Procenta tedy označují něco jiného než v současném systému a jejich součet nemusí být 100.

Oproti skutečným volbám i výzkumu obou agentur se u čtenářů iRozhlasu mimořádně dařilo Ivanu Gabalovi za Zelené. Ten v prvním kole reálné volby skončil až šestý, mezi čtenáři by při volbě schvalováním skončil třetí. V australském systému, kdy mají voliči za úkol seřadit kandidáty od prvního k poslednímu, by Gabal skončil dokonce na druhém místě.

Naopak neúspěšný byl u čtenářů Roman Kerekeš z ANO. Ve skutečném prvním kole skončil s 8,6 procenty čtvrtý, u čtenářů iRozhlasu v obou alternativních systémech propadl.

Účast v druhém kole senátních voleb byla letos druhá nejnižší v historii. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál spojil nízkou účast s návrhem na zrušení horní komory, podobně se po druhém kole volby vyjadřoval i premiér Andrej Babiš.

Alternativní systémy přitom umožňují vyjádřit svou vůli během jediné návštěvy u urny. Volební systém do senátu postavený na jednom z nich – takzvaném australském systému – v říjnu horní sněmovně předložil sociálnědemokratický senátor Jiří Dienstbier. Neuspěl, senátoři jeho návrh těsně odmítli.

Jan Boček