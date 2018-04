Změní se volby do Senátu? Místo dvou kol může být jen jedno, podpořila návrh horní komora

Senátoři dali šanci návrhu na zjednodušení voleb do Senátu. V budoucnu by mohly mít jen jedno kolo místo dvou. Voliči by na jednom lístku nově stanovovali pořadí kandidátů, hlasy pro neúspěšné kandidáty by se nově připočítaly těm úspěšnějším. Návrh již dříve podpořila senátní ústavní komise. Normu nyní budou projednávat senátní výbory. Praha 17:00 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát, senátoři (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Změnu volebního systému prosazuje část senátorů v čele s Jiřím Dienstbierem z ČSSD. Jedním z hlavních argumentů je nízká volební účast.

Předkladatelé argumentují tím, že v prvním kole senátních voleb, které se obvykle koná ve stejném termínu jako volby komunální nebo krajské, dosahuje účast v průměru 36 procent. Ve druhém kole o týden později už je to v průměru jen 17.

Zjednodušení senátních voleb by podle Dienstbiera mohlo přitáhnout zájem voličů a zvýšit dlouhodobě nízkou volební účast, a to i proto, že by se senátní volby vždy konaly spolu s komunálními nebo krajskými.

„Voliči by měli možnost označit více kandidátů podle preferencí na jednom hlasovacím lístku. Voliči by měli odvoleno, ale ten systém je vlastně vícekolový. Lze si to představit tak, že v jednom kole vypadne nejslabší kandidát a voliči volí znovu, ale už na základě předem vyjádřeného pořadí,“ vysvětlil Dienstbier.

Dienstbier zmínil před senátory i nevýhodu návrhu, který se inspiruje australským modelem. Je ale podle něj jediná - počítání hlasů by bylo zřejmě složitější než teď.

Také podle senátora Michaela Canova ze Starostů pro Liberecký kraj může návrh zvýšit volební účast, a proto ho podporuje. Změna má podle něj i jiné výhody.

„Voliči se budou muset zamýšlet nejen nad jedním svým superfavoritem, ale i nad ostatními. Navíc se nebudou bát riskovat. Je zaručeno, že kdyby měli nejraději kandidáta A, ale říkali by si, že nemá šanci, a dali by kandidáta B, tak by pak dali kandidáta A na první místo a B na druhé. Pokud by kandidát A vypadl, tak B se posune,“ přiblížil Canov.

ODS je proti

Normu se neúspěšně pokusila zamítnout ODS. Jednokolová volba je podle ní v Evropě nevyzkoušená a příliš složitá pro voliče. I když předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil připustil, že volební účast by návrh zvýšit mohl.

„Je možné, že by se účast zvýšila. Otázkou je, jaká by byla cena, kterou bychom za to zaplatili. Osobně jsem spíš toho názoru, že by bylo dobře si nejdříve nějaké modely toho, jak by volby vypadaly, kdyby se přistoupilo na návrh Jiřího Dienstbiera, vyzkoušet,“ uvedl Miloš Vystrčil z ODS.

Senátní volby jinak?

Pokud by některý z kandidátů dostal nadpoloviční většinu prvních pořadí, byl by zvolen. V opačném případě by se mezi úspěšnější kandidáty přerozdělovaly hlasy odevzdané těm méně úspěšným. A to dokud by některý kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, případně více hlasů z posledních dvou nejúspěšnějších kandidátů.

Přepočítávání hlasů by podle předlohy neprováděly okrskové volební komise, ale Český statistický úřad. Komise by měly povinnost pouze převést hlasovací lístky do počítačové podoby, čímž by se eliminovalo jejich pochybení například při sčítání přednostních hlasů ve sněmovních volbách.

Tento systém hlasování nabízí podle předkladatelů reprezentativnější výsledky než jednokolový většinový systém, neboť lépe odráží názory voličů.

Pokud by Senát normu schválil, museli by ji ještě projednat poslanci. Letošních říjnových voleb do Senátu by se tak netýkala.