Senátní výbor podpořil nominaci Bartoně a Smolka na ústavní soudce, ještě bude rozhodovat Senát

Senátní výbor pro lidská práva jednomyslně podpořil nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Bartoň, který je vedoucím katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obdržel hlasy všech devíti přítomných členů výboru, stejně jako bývalý vládní zmocněnec u Soudního dvora EU Smolek. Senát bude o nominacích rozhodovat 16. října. Do té doby kandidatury ještě projedná senátní ústavně-právní výbor.

Kandidáti na ústavní soudce Michal Bartoň (vlevo) a Martin Smolek (vpravo)

Kandidáti na ústavní soudce Michal Bartoň (vlevo) a Martin Smolek (vpravo)

Bartoň má podle nominačního dopisu prezidenta Petra Pavla „hluboký vhled do současného ústavního práva a jeho trendů, zná judikaturu i praktické problémy ústavního soudnictví“.

Vedle působení v akademické sféře byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády, u Ústavního soudu působí již nyní jako soudcovský asistent.

Smolek vystudoval komunitární právo, mezinárodní právo a právo životního prostředí, je vrchním ředitelem právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí a byl vybrán jako vedoucí české mise při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích. Podle prezidenta může Ústavnímu soudu nabídnout i zkušenosti vysokého státního úředníka.

