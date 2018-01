Hlavatého jsem považoval za silného soupeře, rozhodla jeho nešikovnost, říká senátor Sobotka

Starosta Vrchlabí Jan Sobotka kandidující za Starosty a nezávislé porazil v doplňovacích senátních volbách na Trutnovsku s výrazný náskokem podnikatele Jiřího Hlavatého v barvách hnutí ANO. Hlavatého podle svých slov považoval za silného soupeře, rozhodující ale prý byla jeho nešikovnost. Nový senátor to řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:39 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Vrchlabí Jan Sobotka (za STAN) na Trutnovsku získal senátorský mandát | Foto: Taneček David | Zdroj: ČTK

Za nešikovné považuje nový senátor především výroky Jiřího Hlavatého o tom, že se nechce stát poslancem a že vinu nesou jeho voliči, kteří ho vykroužkovali.

Hlavatého jsem považoval za silného soupeře, rozhodující byla jeho nešikovnost, říká senátor Sobotka ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

„S důvěrou voličů se musí nakládat opatrně, i věci, které člověk neudělá a myslí jinak, tak se můžou projevit negativně,“ vysvětluje Jan Sobotka.

Doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku, které se konaly paralelně s prvním kole prezidentských voleb, se zúčastnilo na 60 procent voličů. Nepochybuje proto o demokratičnosti voleb.

„Určitě lze volby zpochybnit. Je možné, že se o to někdo pokusí, myslím si ale, že byly pod kontrolou,“ upozorňuje.

Do nejužšího vedení hnutí Starostů a nezávislých podle svých slov kandidovat nebude.

Jako senátor by pak chtěl prosazovat, aby se co nejrychleji dostavěla dálnice D11 z Hradce Králové na hranice s Polskem. To je pro region Trutnovska podle něj nejdůležitější.

„Existuje spontánní seskupení senátorů a poslanců, kteří podporují dostavbu dálnice, místní témata lze prosazovat a z pozice senátora je to určitě snazší,“ dodává.

Zdanit vodu k zasněžování? Negativní dopad!

Nelíbí se mu také debata o zdanění vody pro sněhová děla. Velmi negativně by to podle něj dopadlo na všechny podnikatelské subjekty, které region Krkonoš živí.

„Z hlediska několika špatných zim je potřeba tento krok zvážit, jsem proto to, aby se to nezpoplatnilo,“ říká nový senátor Sobotka.

Takové opatření by totiž prý přineslo především zdražení skipasů – návštěvníků v lyžařských areálech je dostatek, větší obrat se neudělá a jiná cesta, než zdražení jízdného, neexistuje.