Autobusy plné migrantů jezdí z Mnichova do Prahy, tvrdí senátor. Dezinformace, ohradilo se vnitro

Autobusy se v Mnichově naplní migranty, v Praze se pak rozptýlí a nikdo neví kam. Aspoň to tvrdí ústecký senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši). Je to dezinformace, není to pravda, ohradilo se záhy Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám spadající pod ministerstvo vnitra. Praha 11:05 8. ledna 2018

„Mám zprávy, že v Mnichově se autobus jimi (migranty, pozn. red.) naplní a v Praze se rozptýlí a nikdo neví kam, nikoho to nezajímá. Před časem jsem o tom informoval ministra (Milana Chovance z ČSSD, pozn. red.). Změna ale žádná,“ řekl Doubrava v nedělním rozhovoru pro Parlamentní listy.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které se mimo jiné zabývá ověřováním podobných výroků, ale jeho slova záhy odmítlo jako dezinformaci. „Nic takového není dle poznatků ministerstva vnitra ani Policie ČR pravda. Pan senátor by měl svá podezření sdělit státnímu zastupitelství nebo Policii ČR, a to včetně zdrojů, ze kterých čerpá,“ reagoval na zákonodárcova slova na twitteru úřad.

Doubrava si za svým tvrzením stojí

Senátor si ale za svým tvrzením stojí. Informaci má podle svých slov od jednoho Čecha žijícího ve Švýcarsku, který několikrát s migranty v tomto autobuse cestoval. „Informaci mám přímo od cestujícího toho autobusu. Nebyla to jedna zkušenost, bylo jich více. Pokud vím, tak tam jel třikrát a třikrát se to stalo,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Nemůže ale vyloučit, že nešlo o migranty, ale třeba turisty jedoucí navštívit hlavní město. „Vyloučit to samozřejmě nemohu. Nicméně z toho, jak se chovali, tak usoudil, že je to tak, jak říkám,“ dodal.

Své pochybnosti chce probrat i s novým ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO). „Zatím jsem k tomu ale ještě neměl příležitost,“ upozornil.

Tvrzení senátora Doubravy, že ze SRN jezdí do ČR autobusy migrantů, kteří se v Praze rozptýlí, je dezinformace! Nic takového není dle poznatků MV ani PČR pravda. Pan senátor by měl svá podezření sdělit státnímu zastupitelství či PČR, a to včetně zdrojů, ze kterých čerpá. #dezinfo — CTHH MV (@CTHH_MV) 7. ledna 2018

Doubrava loni v březnu sdílel na facebooku nepravdivou zprávu, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř. „Tak už nám berou i mateřský jazyk a my si to necháme líbit,“ napsal tehdy na sociální síť.

Server, z něhož čerpal, prý považoval za seriózní zdroj. Zprávu ale již dříve vyprodukoval satirický web pravdive-zpravy.cz provozovaný televizí Prima. „Mrzí mě, že jsem naběhl na takovou informaci,“ uvedl tehdy Doubrava a dodal, že v budoucnu bude více obezřetný.

Jaroslav Doubrava byl do roku 2010 členem KSČM, poté přestoupil do hnutí Severočeši.cz, za které úspěšně kandidoval na Ústecku do Senátu.

Doubrava se pak v roce 2014 zúčastnil jako volební pozorovatel nezákonných voleb na separatistickém východě Ukrajiny, konkrétně v Luhansku. Senát se od jeho cesty oficiálně distancoval. Později se ocitl třeba vedle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua na sankčním seznamu podepsaným ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem.

Svůj mandát v Senátu v roce 2016 obhájil, nyní je místopředsedou senátního výboru pro záležitosti Evropské unie. Patří také do senátorského klubu, jehož předsedou je Jan Veleba (SPO) a členem mimo jiné senátor František Čuba (SPO), který se v horní komoře neobjevil už bezmála rok a půl.