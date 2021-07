Wagenknecht: Piráti chtějí dostavět Dukovany, ale ČEZ a politici nesmí mít volné ruce s cenou

Senát schválil návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice přezdívaný lex Dukovany. Podle kritiků ovšem nedává dostatečné záruky, že se výstavba výrazně neprodraží – namísto původně uváděných 162 miliard by nový blok mohl vyjít až na 400 miliard korun. Interview Plus Praha 18:29 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda v reakci na výbuch muničního skladu ve Vrběticích z tendru vyloučila společnost Rosatom, podle Wagenknechta ale hrozí, že případná příští vláda může rozhodnutí změnit (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Politici, dodavatel i realizátor, tedy Skupina ČEZ, by neměli mít úplně volné ruce s tím, že si tam natočí cokoli a zaplatíme to z daní,“ zdůrazňuje senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty).

Wagenkchent v Senátu prosazoval zastropování výkupních cen elektřiny z nového bloku, s tím ale neuspěl. Podle něj by mělo být na parlamentu, zda výkupní cenu případně navýší. „Takhle je to tak, že ministr podepíše cokoliv a občané to zkrátka zaplatí. Já navrhoval, aby debata musela proběhnout na půdě v parlamentu,“ obhajuje.

Vedle ekonomické pojistky Wagenknecht požaduje i geopolitickou, aby elektrárnu nemohlo stavět Rusko nebo Čína. Poukazuje přitom na to, že součástí ČEZu je i společnost ÚJV Řež a.s., zčásti vlastněná firmou ŠKODA JS a.s., která je vlastněná ruskou Gazprombank a je na sankčním seznamu Spojených států. „A to nikdo neřeší,“ kritizuje senátor.

Vláda v reakci na výbuch muničního skladu ve Vrběticích z tendru vyloučila společnost Rosatom, podle Wagenknechta ale hrozí, že případná příští vláda může rozhodnutí změnit.

Vsaďme na malé jaderné zdroje

Hnutí DUHA kritizuje lex Dukovany za to, že údajně zvýhodňuje jadernou energetiku na úkor ostatních zdrojů, protože jinak není konkurenceschopná.

Wagenknecht připouští, že bez státních záruk nelze velkou jadernou elektrárnu postavit. „Jsem pro stabilní zdroje, myslím, že Dukovany jsou dobrou cestou – když bude ošetřena ta ekonomická stránka. Ale je potřeba také rozjet nové technologie, například výstavbu malých a mikro jaderných zdrojů,“ navrhuje senátor.

Po debatách s vědci dospěl k tomu, že na podporu těchto řešení by stačilo vynakládat jen 250 milionů korun ročně, a to oproti výstavbě Dukovan za odhadovaných 400 miliard korun.

Senátor odmítá kritiku vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), že by Piráti nechtěli budovat velké jaderné elektrárny, naopak prý chtějí v tendru na dostavbu Dukovan pokračovat.

„Pokud se bavíme o malých jaderných zdrojích, tak nevíme, jak rychlá bude návratnost. Ale podle mých informací to bude jednodušší,“ uvádí s tím, že velké elektrárny jsou důležité z hlediska stability dodávek po odstavení uhelných elektráren.