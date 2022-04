Osmkrát porušil zákon. Senátor a primátor Nwelati dostal pokutu za neodevzdaná majetková přiznání

Senátor a mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati z ODS dostal pokutu za neodevzdaná majetková přiznání, zjistil iROZHLAS.cz. Přiznávat majetek mu přitom nařizuje zákon o střetu zájmů. Nwelati ho porušil už osmkrát, pokutě ale kvůli chybě v zákoně opakovaně unikal. Jak vysokou sankcí ho nyní úřad v Mnichově Hradišti, který jeho prohřešek řešil, potrestal? Nwelati ani úředníci to nechtějí sdělit. Dostat přitom mohl sankci až 50 tisíc korun. Mnichovo Hradiště 5:00 30. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor a mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati z ODS porušil zákon o střetu zájmů tím, že neodevzdal majetkové přiznání, už osmkrát | Zdroj: Profimedia

„Dne 27. 1. 2022 vydal správní orgán rozhodnutí, ve kterém byl MUDr. Nwelati uznán vinným ze spáchání výše uvedeného přestupku a byla mu uložena pokuta dle zákona,“ uvedl městský úřad v Mnichově Hradišti na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Zákon o střetu zájmů Nwelatimu i dalším veřejným funkcionářům ukládá podávat vstupní, průběžné i výstupní oznámení o příjmech. Senátor tak ale loni neučinil a za předchozí rok 2020 přiznání neodevzdal. Ministerstvo spravedlnosti, pod které registr s oznámeními spadá, tak přestupek nahlásilo.

Případ přišel na stůl úředníkům městského úřadu v Mnichově Hradišti. Nwelati má totiž trvalé bydliště v Mladé Boleslavi, kde působí i jako primátor, a jeho přestupky tak má řešit sousední město. Úřad se senátorem a primátorem z ODS zahájil loni na konci roku správní řízení.

„Správní orgán (…) umožnil MUDr. Nwelatimu vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, kdy MUDr. Nwelati tohoto práva nevyužil,“ sdělil k tomu úřad. Na konci ledna tak úředníci rozhodli o pokutě, proti které se mohl Nwelati odvolat. To ale také neudělal.

Pokuta neznámá

Zákon o střetu zájmů umožňuje za neodevzdání majetkového přiznání, případně jeho odevzdání s chybami, udělit pokutu od tisíce korun do 50 tisíc korun. Jak vysokou sankci dostal Nwelati, ale není jasné.

„Kolik nemovitostí v zahraničí vlastním, přesně nevím. Můj otec měl generální plnou moc a z důvodu válečného konfliktu nelze získat podrobný výpis majetku. Nejedná se o právní kličky, ale realitu.“ Raduan Nwelati (senátor ODS)

Úřad její výši nechtěl sdělit a neposkytl ji ani na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. „Požadované rozhodnutí vám zaslat nemohu, neboť dle § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí oznamuje pouze účastníkům řízení,“ zdůvodnil úřad. Na dotaz o výši sankce neodpověděl ani sám Nwelati.

Senátor a primátor v jednom přitom neodevzdal majetkové přiznání celkem osmkrát. Pokutě se ale dosud vyhýbal. Důvod? Zákonodárci pomohla především chyba v zákoně, na kterou před dvěma lety upozornil Ústavní soud.

Majetková přiznání podle jeho rozsudku neměla být veřejné přístupná, ale zájemci se k nim měli dostávat až po předchozí žádosti. Nejvyšší správní soud k tomu o několik měsíců později doplnil, že ti, kdo oznamovací povinnost nesplnili, by neměli být pokutováni.

Nwelatiho vysvětlení

Bez trestu tak díky těmto klíčovým rozsudkům vyvázly z přestupků stovky hlavně komunálních politiků. A s nimi i senátor ODS Raduan Nwelati. V horní komoře Parlamentu má přitom dohlížet na správnost legislativy. Sám ji ovšem nedodržuje. Senátorovi hrozila pokuta už v roce 2019, úřad ale řízení právě kvůli verdiktům soudů stopl. Více si můžete přečíst ZDE.

Ze stejného důvodu ministerstvo spravedlnosti podněty kvůli porušení oznamovací povinnosti loni ani neposílalo. Chybu v zákoně pak napravilo a do majetkových přiznání v centrálním registru je k 6. listopadu možný přístup až po předchozí žádosti. Od té chvíle také pardon z jejich odevzdávání pro politiky skončil.

Server iROZHLAS.cz se na důvody, proč Nwelati opakovaně přiznání neodevzdal, nyní zeptal. Senátor ale pouze odkázal na své předchozí vyjádření. Loni na podzim zákonodárce syrského původu celou věc redakci vysvětlil tím, že o svém majetku nemá dostatečný přehled, a nemůže proto oznámení podat.

„Nejsem schopen upřesnit údaje o majetku, který jsem vlastnil v Sýrii již před návratem do Česka v roce 1991, a také ty, které jsem dále získal dědictvím po otci v Sýrii,“ řekl tehdy pro iROZHLAS.cz. Podané přiznání by tak podle něj bylo „špatné a neúplné“, jelikož by nezahrnulo nemovitosti vlastněné v zahraničí.