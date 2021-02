Senátor Fischer se nakazil koronavirem. Lidi vyzval k ohleduplnosti při konci nouzového stavu

Senátor Pavel Fischer (nezávislý) onemocněl covidem-19. Napsal to v sobotu na sociálních sítích. Bývalý velvyslanec a prezidentský kandidát uvedl, že první příznaky nemoci se u něj objevily zhruba před týdnem. Lidi vyzval, aby se nenechali ukolébat tím, že by mohl v pondělí přestat platit nouzový stav. Koronavirus podle něj nabírá na síle. Praha 21:17 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Pavel Fischer. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Onemocněl jsem covidem. První příznaky nákazy se u mě objevily asi před týdnem a testy to potvrdily. Od té doby se s onemocněním potýkám, zatím bohužel bez většího úspěchu,“ uvedl Fischer. Nakazila se i Fischerova nejmladší dcera, která však téměř nemá příznaky. Fischer naopak své potíže popsal tak, že si připadá jako čerstvý válečný veterán.

Kraje jsou připraveny požádat o nouzový stav na 14 dní, uvedl Půta po jednání hejtmanů Číst článek

Fischer doplnil, že by se lidé neměli nechat ukolébat, pokud přestane platit nouzový stav. „Klíčové pro příští dny a týdny bude to, jestli se budeme chovat rozumně a ohleduplně,“ napsal. Lidé by se podle něj neměli nechat znechutit politickou situací a měli by myslet na ochranu sebe i ostatních. „Abychom k zoufalé situaci a neschopnosti vlády nepřidali těžké ztráty na životech a totální kolaps nemocnic,“ dodal.

Minulý týden oznámil nástup do preventivní karantény předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Dříve v ní byli i někteří členové vlády včetně vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO). Koronavirem se nakazili vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr zahraničí Tomáš Petříček (všichni ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar či ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (oba za ANO).

