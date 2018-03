Veleba končí v politice. Nebude se znovu ucházet o post senátora. 'Politika je zvlčilá,' říká

„Svůj mandát obhajovat nebudu. Mám pevný názor, že člověk musí vědět, kdy má skončit,“ uvedl. Veleba loni v srpnu oslavil 70. narozeniny. Vrátit by se chtěl publikačně k věcem, kterými se v minulosti zabýval, tedy především k zemědělství. Veleba byl v letech 2005 až 2014 prezidentem Agrární komory.

„Rád bych si zbytek životní dráhy vytvořil tak, aby mě to naplnilo nebo doplnilo. Beru to tak, že ta éra bude končit, a rád bych zúročil své životní zkušenosti, zážitky, pohyboval se mezi přáteli, nemusel každý den otevírat 50 e-mailů, nemusel se dívat na mediální běsnění, vyřizovat desítky telefonátů,“ dodal.

'Politika je zvlčilá'

Poznamenal, že důležité je zachovat si zdraví a duševní svěžest. „Politika je zvlčilá, je to vlčí společnost. Buďme rádi, že jsme ještě tady, na Slovensku je to ještě horší. A já na to zkrátka nemám nervy,“ řekl.

Nejasný původ peněz zadlužené SPO. Na transparentním účtu má stokorunu, přesto financuje Zemanovu kampaň Číst článek

Veleba chce skončit i ve vedení SPO, která neuspěla v podzimních sněmovních volbách. Na mimořádném sjezdu, který se bude konat 28. března, rezignuje na funkci šéfa strany. Za jeden z důvodů svého plánovaného odstoupení označil právě volební neúspěch. Již nedlouho po volbách stranické vedení oznámilo, že dá své funkce k dispozici.

Kdo ho ve funkci nahradí, Veleba neví. Očekává, že personální návrhy zazní na stranickém předsednictvu, které by se mělo sejít týden před sjezdem. Ucházet se nechce ani o jiné pozice ve vedení SPO.

Na sjezdu promluví prezident Miloš Zeman, který je čestným předsedou strany. SPO mu pomáhala při kandidatuře na prezidenta a v jejím vedení působí jeho blízcí spolupracovníci nebo příznivci. Podle Veleby by měl prezident na sjezdu vystoupit po zvolení nového vedení. Místopředseda strany Marian Keremidský ČTK ve středu řekl, že o post stranického šéfa má zájem několik lidí, kandidaturu bude zvažovat i on. Očekává, že do čela strany budou kandidovat zastupitelé z krajů.