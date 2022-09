Senátor Hraba: Jsem konzervativní člověk, se STAN se názorově rozcházím od koalice s Pirátskou stranou

Senátor Zdeněk Hraba opouští hnutí STAN. Oznámil to na svých sociálních sítích. Jak vysvětluje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, může za to liberální směřování hnutí, které ovlivnilo spojení s Pirátskou stranou. Že by na jeho rozhodnutí měly vliv klesající preference Starostů nebo s nimi spojené kauzy, odmítá. „Já jsem do poslední chvíle bránil barvy hnutí STAN, jak jsem mohl,“ říká senátor. Rozhovor Praha 16:20 27. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Zdeněk Hraba opustil hnutí STAN | Zdroj: ČTK

S hnutím STAN spolupracujete od roku 2016, o tři roky později jste se stal jeho členem a dokonce jste byl i součástí předsednictva. Proč jste se teď rozhodl odejít?

Jak jsem psal na sociálních sítích, tak to bylo dlouhodobé rozhodování. Nakonec jsem se rozhodl, že je nevyšší čas ukončit členství, protože názorové směřování hnutí STAN tak, jak ho má teď vedení nastaveno, se rozchází s mým viděním světa.

Jsem konzervativní člověk, který vnímá jako základní hodnoty svobodu a solidaritu, národní hrdost a svrchovanost. Směřování k větší federalizaci Evropy je pro mě nepřijatelné. Myslím si, že je více na čase posilovat suverenitu, než ji oslabovat.

A je to opravdu aktuální změna směřování hnutí? Nedeklaroval to STAN už dříve?

V podstatě to pozoruji od začátku roku 2021, kdy se začalo více komunikovat s Pirátskou stranou a když se začal vytvářet program do sněmovních voleb. Začalo tím docházet k čím dál silnějšímu příklonu STAN k liberálnímu vidění světa a vzdalování se tomu mému konzervatismu. Takže kdybych to měl z mého pohledu nějak ukotvit, tak to začalo s rozhovory s Piráty o společném programu.

A dříve tam tendence být liberální stranou opravdu nebyly? Nevycházelo spojení Pirátů a Starostů z toho, že máte nějaké společné hodnoty?

Samozřejmě některé hodnoty určitě ano – třeba svoboda. Bylo to ale rozhodnutí na úrovni vedení. Mohlo být klidně i jiné. Třeba koalice s jinými parlamentními stranami. Rozhodnutí ale padlo a dále už se diskutovalo pouze o podobě programu.

Zdeněk Hraba

@hraba_z Ukončuji členství ve STAN.

Velmi jsem v posledních měsících zvažoval, zda má smysl zůstávat členem hnutí, se kterým spolupracuji od 2016 v různých formách. Tehdy mi přišlo sympatické tím, že řeší skutečné problémy lidí. Na nejnižší a nejdůležitější úrovni, na městech a v obcích. 38 666

Výsledek mi sice připadal jako nějaký kompromis, ale třeba ve věci manželství pro všechny se potom ukázalo, že je tam tendence k mnohem „pirátštějšímu“ pohledu na věc, než tomu konzervativnějšímu pohledu „staňáckého“ venkova.

Když navážu na to, co jste říkal – byl byste raději, kdyby STAN byl součástí koalice SPOLU?

Spojení s koalicí SPOLU určitě prošlo fází zvažování, protože je to logická alternativa. Takže určitě ano.

Takže, kdyby STAN zastával konzervativnější hodnoty, tak byste v něm i nadále zůstával?

Kdyby zůstalo tolerantní ke konzervativním názorů, tak asi ano. Ale to už nemůžu říct, protože takto se události neděly.

A je možné vlastně být zároveň i konzervativní a zároveň liberální stranou? Takovou catch-all-party (koncept politické strany, která se snaží oslovit co možná nejširší spektrum voličů, pozn. red.)?

Když jsem tam nastupoval, tak to byla catch all party.

A je to žádoucí, když se teď straně vyčítá i její ideová neukotvenost?

Tak je to možné, ale právě ten catch-all model bylo to, co dělalo STAN STANem. A teď se to ztrácí. Lidé to už prostě vnímají.

Spory

Teď jsme mluvili o sporech s koaličním partnerem, vy jste ale psal i o sporech přímo se členy hnutí STAN.

Já jsem neměl spory, já naprosto respektuji, že má někdo jiný názor. Nelíbí se mi ale, když prezentuji svůj názor ve věci přijetí eura, manželství pro všechny nebo ve věci gratulace ke zvolení někoho a okamžitě jsem za to napadán na sociálních sítích. Je to vykreslováno jako cosi kontroverzního, co jsem si nemohl dovolit veřejně projevovat.

Narážíte teď na gratulaci k vítězství v italských volbách Giorgii Meloniové?

Teď si nevzpomínám, že by negativní reakce přišla od některého z mých stranických kolegů. Každopádně se nějaké negativní komentáře objevily, zejména na twitteru.



Měl na vaše rozhodnutí vliv i výsledek komunálních voleb, kde hnutí STAN přišlo celorepublikově o třicet procent mandátů?

U mě osobně vůbec ne. My jsme uspěli, kandidovali jsme ve sdružení s nezávislými kandidáty. A naopak jsme posílili v Říčanech nad třicet procent. Každopádně máte pravdu, ten kdo kandidoval pod značkou hnutí STAN, mnohdy utrpěl porážku. I to je potřeba říct.



A obecně klesající preference pro hnutí STAN? To u vás také nehraje roli?

Ne ne.



I přes ty všechny kauzy, o kterých jste také psal na sociálních sítích?

Ano, ale já jsem do poslední chvíle bránil barvy hnutí STAN, jak jsem mohl.

Hrály kauzy u vás nějakou roli v rozhodnutí odejít?

Ty kauzy z jara asi úplně ne. S čím jsem nebyl spokojený, tak to bylo to, jak byla vyřešena kauza Mlejnek. Když už došlo k jeho jmenování, tak mělo dojít i k jeho odvolání. A to co možná nejdříve. Navíc po jeho odstoupení to bylo komunikováno, že je nám to líto.

‚Otevřený debatám‘



Čekají se i nějaké další odchody z hnutí STAN?

Takhle... Já svůj odchod s nikým nekonzultoval. Jestli k něčemu takovému dojde, to teď neumím říct.



Říkáte, že jste svůj odchod s nikým neprobíral. Ani s vedením hnutí STAN?

Domluvený na odchodu jsem dopředu nebyl. Zaznamenal jsem vyjádření pana předsedy Rakušana, že je to vhodné řešení pro obě dvě strany. A já si to myslím také, protože se názorově – ne lidsky – rozcházíme.

Zůstanete v senátorském klubu hnutí STAN?

Budu zůstávat, ano. S kolegy z klubu budeme mít schůzku na konci týdne, určitě to tam probereme.

Neplánujete vstoupit do jiné strany, vám ideově bližší. Když jste o tom tak mluvil, napadá mě ODS?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Pokud by se mnou chtěl někdo debatovat na to téma, jsem otevřený debatám. Ale v tuto chvíli nemám žádné plány.

Můžete obhajovat post senátora za dva roky, plánujete ho obhajovat i mimo STAN?

Zatím ty plány mám. Ale jakým způsobem to nakonec bude, to je hudba vzdálené budoucnosti.