Senátoři chtějí připravit návrh zákona o platech politiků pro příští Sněmovnu, řekl Vystrčil

Senátoři se pokusí připravit návrh zákona s automatickým nastavením platů politiků. Předají ho pak nové povolební Sněmovně. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Vládní novelu s letošním zvýšením platů ústavních činitelů téměř o sedm procent vetoval na začátku týdne prezident Petr Pavel. Vystrčil míní, že v dolní komoře není k přehlasování veta dost hlasů. Praha 18:11 23. února 2025

„Pokusím se v Senátu všechny oslovit tak, abychom se domluvili na řešení, které předložíme nové Sněmovně jako návrh senátního návrhu zákona... Někdo to na sebe vzít musí a musí zkusit nastavit mechanismus, kdy nebude úplně jednoduché, když náhodou někdo bude vidět, že je to pro něj ve volební kampani výhodné, aby zamrazoval, nebo rozmrazoval,“ uvedl Vystrčil. Podle něj se platy politiků staly předmětem volebního boje. Oslovit chce kvůli přípravě návrhu všechny senátní kluby. Podklady pro jednání už má.

Platy poslanců, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších funkcionářů se vypočítávají jako určitý násobek průměrné mzdy. V minulých letech se kvůli krizovým situacím zmrazovaly. Soudci se obrátili na Ústavní soud. Ten minulý rok v květnu uvedl, že loňské snížení soudcovských platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Koeficient pro soudce od letošního roku zrušil.

Ministerstvo práce pak připravilo novelu, která se týkala soudců i politiků. Ústavní soud už dřív v tiskové zprávě upozornil, že se ústavností snížení platů politiků ale nezabýval. Vládní novela stanovuje, že letos vzrostou platy vrcholných politiků téměř o sedm procent, v dalších letech nejvýš o pět procent.

Soudcovské platy by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než procento, pětiprocentní omezení v příštích letech se justice týkat nemá. Pavel ve zdůvodnění svého veta uvedl, že se neztotožnil s tím, jak se zákonodárci s nálezem Ústavního soudu vypořádali. Zmínil stanovení platové základny na letošní rok pro soudce i retroaktivitu. Považuje nastavení za přechodné řešení. Jako špatné vidí i opoziční návrhy na zmrazení platů politiků.

Vystrčil míní, že ve Sněmovně není pro přehlasování veta dost hlasů a novela se nepřijme. „Budeme žít v nějakém zákonoprázdnu, kdy není jasné, kolik by měl kdo v měsíčním příjmu dostávat,“ uvedl Vystrčil. Podle něj by se ale i při přehlasování prezidentova veta mělo pracovat na trvalém řešení. Šéf Senátu si myslí, že čas by byl do konce letošního roku.

Opoziční ANO podle svého místopředsedy Karla Havlíčka chce jako dosud prosazovat zmrazení platů. „Jasně jsme se postavili proti tomu, aby se zvyšovaly platy ústavních činitelů,“ uvedl Havlíček. Podle něj ale není důvod, aby v dobrých časech politikům příjem nerostl.

Podle senátora Václava Lásky (za SEN 21) se ANO snaží všechny pokusy o automatické nastavení „shodit“ a získávat předvolební body, za osm let ve vládě s řešením nepřišlo. Láska se chce do příprav návrhu zapojit.