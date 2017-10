Senátoři chtějí zrušit registr smluv. 'Není protiústavní,' hájí ho jeho autor Farský

Zhruba třetina senátorů se domnívá, že registr smluv narušuje hospodářskou soutěž v neprospěch firem z veřejného sektoru. Plánují proto do konce října podat ústavní stížnost, kterou by celý zákon zrušili. Radiožurnálu to řekl místopředseda senátorského klubu ČSSD Radko Martínek. Nejnižší počet pro podání stížnosti je 17.

