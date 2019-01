‚Aby k nám ta hrůza nepřišla.‘ Senior přiznal, že způsobil dvě nehody vlaků, aby vyvolal odpor k migrantům

Jednasedmdesátiletý Jaromír Balda se v pondělí u soudu přiznal k pokácení dvou stromů na železniční tratě a způsobení nehod dvou vlaků. Obžaloba jeho počínání vyhodnotila jako teroristický útok. Tvrdí, že nechtěl nikomu ublížit. Snažil se prý vyvolat odpor k migrantům. Proto na místě činu i jinde zanechával letáky s texty, které měly vyvolat dojem, že je psal vyznavač džihádu. Muži hrozí pět až 15 let vězení. Praha 11:48 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedenasedmdesátiletý Jaromír Balda se u soudu přiznal k pokácení dvou stromů na železniční tratě a způsobení nehod dvou vlaků. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

První srážka vlaku s pokáceným stromem se stala počátkem června 2017 mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhá o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.

V prvním vlaku bylo deset lidí, ve druhém devět. Nikdo z nich se nezranil. České dráhy vyčíslily způsobenou škodu na 155 tisíc, Správa železniční dopravní cesty na dalších 63 tisíc korun.

Mohl za srážky vlaků se stromy. Státní zástupce ho obžaloval za teroristický útok na železnici Číst článek

‚Přiměl ho sen‘

„V žádném případě jsem nedělal žádný teror. Nechtěl jsem nikomu ublížit nebo někoho zabít. Chtěl jsem pouze vyvolat odpor, aby k nám ta hrůza nepřišla,“ řekl v pondělí Jaromír Balda, který ze zdravotních důvodů vypovídal vsedě. „Neměl jsem strach ze všech migrantů. Jenom z těch náboženských, zmanipulovaných, sebevražedných,“ dodal.

Opakovaně zdůraznil, že v dané době bral prášky na tlak, které měly vedlejší účinky. Trápily ho prý hrůzné sny, které „plynule navazovaly na to, co se dělo v Německu a ve Francii v souvislosti s migranty“. Jeden z těchto snů ho podle něj přiměl, aby šel pokácet první ze stromů.

Ke druhému činu jej pak údajně motivovaly nepokoje v detenčním zařízení pro cizince Bělá-Jezová. „Chtěl jsem lidi varovat. Byl to zoufalý křik starého dědka k těm mladším, aby si dali pozor,“ vysvětlil.

‚Trochu se mi to v hlavě srovnalo‘

Balda ale zároveň připustil, že nyní vnímá věci jinak. „Za toho tři čtvrtě roku, co sedím na Pankráci, se mi to v hlavě trochu srovnalo,“ uvedl. „Byla to ode mě zhovadilost, měl jsem se svěřit manželce nebo synům. Škodu bych chtěl uhradit, možná mi půjčí synové,“ řekl.

Vedle teroristického útoku čelí senior obžalobě také z vyhrožování teroristickým trestným činem. Do schránek totiž roznášel letáky, v nichž záměrně krkolomnou češtinou vyhrožoval útokem „českým nevěřícím psům a jejich pesicím“.

Jeden leták zaslal i televizi Prima, což dnes zdůvodnil tím, že chtěl před prezidentskou volbou varovat veřejnost, aby nevolila kandidáta vstřícného k migrantům, tedy Jiřího Drahoše.

Jedenasedmdesátiletý Jaromír Balda se u soudu přiznal k pokácení dvou stromů na železniční tratě a způsobení nehod dvou vlaků. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK