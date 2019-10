Pátrání po seniorovi v Jizerských horách stále pokračuje. Záchranářům se podařilo najít jeho klíče

Policie na Liberecku stále hledá sedmdesátiletého muže, který se v sobotu večer nevrátil z cyklistického výletu v Jizerských horách a mohl by být v ohrožení života. Neúspěšné bylo i nedělní noční pátrání, do kterého se kromě policistů zapojili i hasiči a dobrovolníci. V pondělí to řekla liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

