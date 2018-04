Na nákup i k lékaři. Službu senior taxi už nabízí téměř 70 měst a obcí v Česku

Senior taxi nebo podobná služba funguje aktuálně v 67 městech a obcích, nejvíce v Moravskoslezském, Středočeském nebo Olomouckém kraji, nejméně tuto službu nabízí města v Libereckém, Plzeňském nebo Ústeckém kraji.

Třeba v Plzni už mají senior taxi čtyři roky. Od letošního roku ho zavedli v Mostě, Říčanech, v Novém Jičíně nebo v Aši.

Ještě letos chtějí senior taxi nabízet i Karlovy Vary, Cheb, Náchod, Kladno nebo Mladá Boleslav. Od ledna by pak mělo fungovat i v Písku. Celkem by tak službu senior taxi mohlo nabízet 80 měst a obcí.

Senior taxi nebo podobné auto na zavolání slouží pro dopravu k lékaři, někde i na nákupy nebo do divadla. Využívat ho můžou obvykle lidé nad 65 nebo 70 let a dále hendikepovaní, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, někde je podmínkou průkaz, který vydává radnice nebo její příslušný sociální odbor.

Jsou ale výjimky, třeba v Bohumíně můžou tuto službu využívat i rodiče dětí do šesti let, podobně to plánují i v Hlinsku, v Jeseníku je pro lidi od 73 let, Ostrava - Jih nabízí tuto službu lidem až od 77 let, zdůvodňuje to funkční MHD.

Ceny jsou různé a často jsou odvozené od toho, kdo tuto službu provozuje. Většinou jsou to města nebo jejich příspěvkové organizace, pak to bývá služba dotovaná z rozpočtu a klienti většinou platí poplatek za jízdu od 10 do 50 korun nebo od 8 do 13 korun za kilometr, víkendové jízdy nebo jízdy mimo obec můžou být někde dražší.

Někde senior taxi nebo službu na podobném principu nabízí spolky, charita, Český červený kříž. Můžou to být i soukromé společnosti, to je třeba v Českých Budějovicích, kde služba stojí 80 a v Hradci Králové 100 korun.

O službu je velký zájem. Například v Plzni letos přikoupili už páté auto. Některá města používání taxi regulují. Aby zachovali dostupnost pro co nejvíce klientů, stanoví například maximální počet jízd za měsíc. Tak třeba nejvýš 6 x měsíčně smí klient využít senior taxi v Brně, Rakovníku nebo Novém Jičíně.