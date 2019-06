Místo klidného dožití v bytě musí manželé řešit dluhy a exekuci. Tvrdí, že je podvedla spekulantka

Seniorům slíbí, že za ně zaplatí privatizaci městského bytu a nechají je v něm dožít. Místo toho je o bydlení následně připraví. Právě takhle postupují někteří spekulanti v Praze. Radiožurnál to zdokumentoval na případu manželů Zólyomiových. Tvrdí, že je podvedla bývalá manželka zesnulého herce Jiřího Krytináře. A podobné případy se dějí i jinde, potvrdily některé pražské městské části. Doporučujeme Praha 8:09 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Zólyomiovi | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My jsme na to neměli. Se synem jsme přišli na tuhletu paní, že to za nás koupí. Ona mi slibovala: ‚Pane Zólyomi, nebojte se, já vás neokradu, nechám vás tam bydlet na dožití. Po pěti letech, až mi budete moct předat ten byt, určím vám nájem, ale nechám vás v tom, jo?‘“

Manželé Zólyomiovi tvrdí, že byli podvedeni. Víc zjišťoval Václav Štefan

Devětasedmdesátiletý Ladislav Zólyomi a jeho o pět let mladší manželka Eva žijí v městském bytě na pražském Proseku 15 let. V roce 2016 jim Praha 9 nabídla, že si můžou panelové 2+kk odkoupit za 560 tisíc korun.

Podmínkou bylo, že nemovitost zůstane nejméně pět let v jejich vlastnictví. Byt za ně zaplatila právnička Magda Krytinářová, se kterou na to podepsali smlouvu. Uhradila taky jejich dluhy za asi 170 tisíc korun.

‚Vydírání, exekuce, krádež‘

„Mezitím začala chodit a vydírat nás. Potom už chtěla i všechno, co je uvnitř, pak už nám začala vyhrožovat, že nás vydraží. Manželka se z toho zhroutila, dostala mozkovou příhodu,“ říká Radiožurnálu pan Zólyomi a navazuje na něj jeho manželka.

Dům na Praze 9 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Slíbila, že na nás exekuce nedá a že ten papír je mezi ní a námi. A najednou potom ‚baf‘ a tohle udělala: dala nás k exekuci a takhle nás okradla. Ještě těďko nedávno tady byla, je to týden nebo dva, i s dcerou,“ říká Eva Zólyomiová.

„Ona čekala z jedný strany, dcera šla z druhý strany a asi koukala, jestli tady ještě bydlíme.“

Doktorka práv Magda Krytinářová pracuje pro Horskou službu, kterou financuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Radiožurnál Krytinářovou opakovaně žádal o vysvětlení. Po telefonu řekla, že případ řešila policie a zavěsila.

„Víte co? Šetřily to orgány činné v trestním řízení, nemám co se k tomu vyjadřovat, nezlobte se. Nashledanou,“ uvedla.

Krytinářová za manžele uhradila taky jejich dluhy za asi 170 tisíc korun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Žádný trestný čin‘

Zólomyovi a Krytinářová na sebe podali navzájem trestní oznámení pro podvod. Policie podle rozhodnutí, které má Radiožurnál k dispozici, ale žádný trestný čin nezjistila. Manželům pomáhá advokát David Baschery z Nadačního fondu proti dluhové pasti. Podle něj chtěla Krytinářová manžele z bytu od začátku dostat a využila jejich situace.

„Jednala s lidmi, kteří už v té době měli prokazatelně zdravotní postižení, a špatně vnímali. Je s podivem, že se do takového smluvního vztahu vůbec pouštěla. Muselo jí být prostě zřejmé, že minimálně to není svobodná vůle na jejich straně,“ říká Baschery Radiožurnálu.

„Nechala si sepsat řadu notářských zápisů, včetně notářských zápisů o tom, že na ni převádí dědictví pro případ své smrti. Z těchto notářských zápisů exekuovala vyklizení a zaplacení těch dlužných částek v rozporu s původním ujednáním,“ dodává.

Krytinářové se měla líbit sbírka porcelánových slonů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Byt mezitím zamířil do dražby. Baschery za manžele podal návrh na osobní bankrot. Tím se oddálilo jejich vystěhování. Do oddlužení si Krytinářová jako věřitel přihlásila 3 miliony a 700 tisíc korun. V dokumentech tvrdí, že manželům půjčila kromě zhruba půl milionu na byt ještě další peníze. Ti to popírají.

Nadační fond pro Zólyomiovy pořádá veřejnou sbírku, aby neskončili na ulici. O byt totiž nakonec v insolvenci nejspíš přijdou. A Krytinářová má po nich navíc i dědit. Líbila se jí sbírka porcelánových slonů. „My jsme ani nevěděli, že chtěla slony,“ vzpomíná Eva Zólyomiová.

Více případů?

Praha 9 se o případu dozvěděla až na základě poznatků Radiožurnálu. Zatím není jasné, jak se k tomu úřad postaví. S podobnou situací se setkal poprvé. Vedoucí oddělení sociální péče a prevence Petr Slavíček varuje, aby si senioři v takových případech dávali pozor.

Krytinářová prý manželům Zólyomiovým slíbila, že je v bytě nechá dožít | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Určitě by neměli podepisovat nic, čemu oni sami nerozumí, mají možnost využít buď bezplatné právní poradny podle místa jejich trvalého bydliště na příslušném úřadu, nebo kontaktovat sociální pracovníky, nebo místně příslušnou policii, když je někdo do něčeho nutí,“ vysvětluje Slavíček.

Nabídky na odkup bytů od seniorů se přitom objevují i ve zpravodajích městských částí. V měsíčníku pro Prahu 11 se například dočtete: „Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu nechat v bytě na dožití. Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci.“

Praha 11 zatím na případ, jako je ten Zólyomiových, nenarazila. Místostarosta za hnutí ANO Ondřej Prokop se ale domnívá, že můžou být i v této městské části.

„Indicie tam jsou. Víme, že například splátky za tu privatizaci chodí z jiného účtu, než před tím ti senioři platili. To může být i u nás a právě jenom ti senioři se bojí to přiznat a bojí se přijít,“ říká.

Organizace Život 90 potvrzuje, že starší lidé se často stydí říct, že je někdo zlákal a podvedl.