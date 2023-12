Zkušenost s dobrovolnictvím má až 600 tisíc Čechů, stát jich oslovit ještě více. Potenciál vidí i v seniorech

Docházejí do domovů pro seniory, rozdávají jídlo lidem bez domova nebo doučují děti. Bez dobrovolníků by pomoc v mnoha oblastech nebyla možná. Stát si to uvědomuje, a chce rozvoj dobrovolnictví podpořit. Podle dat ministerstva vnitra by se mohl zapojit více než milion lidí. Například nezisková organizace Adra vidí velké možnosti u seniorů. Právě těch je mezi dobrovolníky málo. Praha 7:00 3. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpočinek v kavárně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V klubovně neziskové organizace Letokruh sedí za stolem tři seniorky, které hrají hru k procvičení představivosti. Všechny tři jsou dobrovolnice, které chodí pomáhat.

Poslechněte si celou reportáž Patrika Saláta

„Moje hlavní dobrovolnická práce je čtení pohádek v mateřské školce. A jinak se účastním všeho, co Letokruh provozuje. Jednak přednášky, cvičení paměti,“ popisuje Marta Ernyiová, které je 79 let. Dobrovolnicí se stala, protože chtěla aktivně trávit svůj čas.

„Já jsem do 75 let pracovala. Ve chvíli kdy přišel covid, tak jsem ztratila práci. A po těch dvou třech letech už jsem se do každodenní práce nevracela. Už to cítím, že se to staří trošku přiblížilo. Nicméně v tom covidovém období jsem se cítila dost nešťastná, protože jsem byla zvyklá pracovat a chtěla jsem být aktivní,“ vzpomíná Marta Ernyiová.

Náhodou se ale dozvěděla o organizaci Letokruh. Ta se dobrovolnictvím seniorů zabývá a snaží se ho zprostředkovat. Kromě toho jim nabízí i možnost dalších aktivit, jako třeba už zmiňované cvičení představivosti nebo paměti.

„Myšlenka Letokruhu je, že když aktivní senior je aktivní – tím pádem do toho patří i ta dobrovolnická činnost, tak se tím vlastně oddaluje věk, kdy on se stává příjemcem péče,“ popisuje koordinátorka dobrovolníků Anna Bízková.

Podobně jako Letokruh vidí velkou příležitost v zapojení seniorů do dobrovolnictví nezisková organizace Adra. Chce se proto na jejich oslovení více zaměřit.

„Ve velkých městech, co se týká Adry - Praha, Brno, Ostrava, kde máme dobrovolnická centra, chybí dobrovolníci vyššího věku, o které je velký zájem u seniorů, kteří pomoc potřebují. A vnímáme, že by bylo fajn, aby se takových dobrovolníků zapojilo více. Aby mohli předávat svoji moudrost, svoje životní zkušenosti, aby mohli čas, který třeba v důchodu mají, aktivně trávit,“ potvrzuje vedoucí dobrovolnického centra v Ostravě Dagmar Hoferková.

‚Velký potenciál‘

Oslovit více lidí a přivést je k dobrovolnictví chce i stát. A nemusí jít jen o seniory. Ministerstvo vnitra kvůli tomu chystá novou koncepci. Ta by měla přispět k rozvoji dobrovolnictví v České republice.

Chce například zřídit Radu dobrovolnictví nebo zajistit větší podporu dobrovolnických center. Podle dat ministerstva vnitra má v současnosti s dobrovolnictvím zkušenost 600 tisíc lidí.

„Je zde ještě jeden milion dalších lidí, kteří by byli ochotní se do dobrovolnictví zapojit, což je opravdu velký potenciál. K tomu jak ještě učinit život v České republice kvalitnější, jak ještě pomáhat lidem. A proto je potřeba i na té úrovni vlády, v koordinaci s jednotlivými resorty přijmout cíle, konkrétní plány, jak dobrovolnictví ještě dále rozvíjet,“ dodává ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík.

Pokud by se podle Barboříka přepočítala práce dobrovolníků na peníze, měla by hodnotu více než 30 miliard ročně.