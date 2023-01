Dotace pro seniory a chudé na zateplení domu. Od 9. ledna mohou získat příspěvek až 150 tisíc korun

„Vůbec si nedovedu představit, že bychom neměli dům zateplený při současných cenách energií a materiálu,“ říká David z Hosína, který využil dotační program Nová zelená úsporám před dvěma lety k získání peněz na zateplení domu.

Stejně jako mnoho dalších lidí to v době současné energetické krize hodnotí jako šťastný krok. „Myslím, že zateplení by bylo velmi finančně náročné a pro nás asi i nereálné. Jsem moc rád, že jsme do toho šli, bylo to dobré rozhodnutí,“ dodává.

Stát na současné zvýšení cen energií reagoval dalším dotačním programem.

„Žadatelé dostanou finanční příspěvek dopředu, aby mohli ta opatření provést, strop dotace je 150 tisíc. Při podání žádosti je potřeba předložit fotodokumentaci, to znamená vyfotit stávající stav, a přiložit takzvaný odborný posudek. Potom se předkládá doklad, že žadatel je vlastníkem bankovního účtu a že čerpá důchod, nebo příspěvek na bydlení,“ říká Hlinková.

Příjem žádostí odstartuje ministerstvo 9. ledna. Celkem rozdělí 1,5 miliardy korun.