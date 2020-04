‚Nemůžu jen nechat nákup za dveřmi.‘ Pečovatelům o seniory chybí ochranné pomůcky proti koronaviru

Domácí pečovatelé si stěžují, že na ně stát zapomíná s dodávkou potřebných pomůcek proti koronaviru. V Česku jsou tisíce lidí, kteří se starají doma o své seniory nebo o nemocné příbuzné. Nikde teď nemůžou sehnat dezinfekci, gumové rukavice nebo bezkontaktní teploměry. V takové situaci je i 38letá pečovatelka z Ostravy, která se stará o prarodiče. Ostrava 13:27 2. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pečovatelé o seniory mají problém se sháněním ochranných pomůcek | Zdroj: Policie ČR

„Řeším teď hlavně to, jak jim pomoci a zároveň je nenakazit. Jak se pohybovat po domě, když potřebují s něčím pomoct. Patří do té rizikové skupiny, člověk se o ně bojí nejvíc a snaží se je izolovat, chránit. V praxi je to ale hrozně těžké, když k tomu nemáte ani ochranné pomůcky, které nemůžete nikde sehnat,“ svěřuje se Českému rozhlasu Ostrava pečovatelka Rachel.

Před rokem a půl se vrátila z ciziny, aby se postarala o prarodiče. Její babička téměř nevidí a děda špatně chodí. „Nechat jim nákup za dveřmi dost dobře nejde,“ vysvětluje.

Všude slyší, ať za seniory nechodí, jenže ona dovnitř zkrátka musí. „Vyžadují, abych jim alespoň donesla nákup do špajzu a ukázala babičce, kde věci najde,“ říká.

Dále musí třeba vyluxovat, umýt nádobí nebo vyvenčit psa. Potřebné pomůcky ale k sehnání nejsou. „Je třeba problém s gumovými rukavicemi. Ráda bych jim donesla nákup domů, tak je potřebuji, abych na něco nesáhla. Nejsou k sehnání ani dezinfekční prostředky. Chápu, že se v současné situaci musí upřednostňovat nemocnice. Když se ale myslí i na domovy pro seniory, tak by se mělo myslet také na pečovatele,“ je přesvědčena Rachel.

Podle Zdeňky Černé z Unie pečujících se na seniory a nemocné, kteří nejsou v domově nebo léčebně, zapomnělo. „Potřebujeme jednorázové prostředky. Jsme zvyklí si je kupovat, nechceme je od nikoho zadarmo. Jenže teď si je nemáme kde koupit,“ podotýká.

Unie pečujících podle ní proto oslovila hejtmany. „Byli bychom rádi, pokud bychom se jako pečující také dostali do rozdělovníků a měli možnost se k těmto prostředkům dostat, protože se doma staráme o lidi, kteří jsou na tom velmi vážně a patří mezi ty nejohroženější,“ podotýká Černá. Unie i Asociace krajů radí, aby domácí ošetřovatelé požádali o pomoc obce s rozšířenou působností.

Zlepšení distribuce pomůcek

Podle šéfa Asociace krajů a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (ČSSD) se na pečovatele nezapomnělo. „Bohužel zatím ale nebylo prostředků dostatek,“ říká Radiožurnálu.

„Podle pokynů jsme je rozdělili v domovech pro seniory, abychom zabránili případnému šíření. Potom přišly na řadu jednotlivé obce s rozšířenou působností. Doporučuji těm, kdo se starají, aby se na ně obrátili, protože tam by na ně pomůcky mohly zbýt. Upozorňuji ale, že to nebudou respirátory FFP3, nýbrž rukavice, možná roušky, možná nějaké dezinfekční prostředky, které by tam obce měly mít a poskytnout.“

Distribuce pomůcek do krajů se ale podle něj zlepšila. „Zásilky od hasičů, kteří pomůcky rozdělují, jsou poměrně pravidelné. Ač nejsme úplně nasyceni, tak se v současné době zdá, že minimálně na týden by tu prostředků mělo být dostatek,“ říká Běhounek.

„Samozřejmě ale nevíme, jak se situace bude vyvíjet. Souhlasím s vládou, že je potřeba pokračovat a nakupovat bez výběrového řízení ještě alespoň dva týdny. Pokud by se tok přerušil, dostaneme se do situace jako před dvěma týdny, kdy byli všichni zoufalí,“ připomíná.

Vyjma zásobování pečovatelů řeší kraje také dodávky například pro čističe odpadních vod nebo zaměstnance pohřebních služeb. „Ti nejsou prostřednictvím ministerstva zdravotnictví zásobováni, takže tlak na distribuci prostředků není malý. Dodávky už ale chodí v řádech desetitisíců nebo statisíců například roušek. Velký problém představují hlavně respirátory nejvyšší kvality, jednáme proto o možnosti použití například plynových masek.“

Pomůcky podle něj nejsou nejvyšší kvality, se stížnostmi se ale nesetkal. „Vnímáme to tak, že při tom obrovském přetlaku pravděpodobně nelze očekávat, že všechno bude,“ uzavírá hejtman.