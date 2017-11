Senioři berou často až zbytečně moc léků, ukázal průzkum v domovech pro seniory

Senioři starší 80 let, kteří žijí v sociálních zařízeních, berou průměrně téměř 9 léků denně. Už pět je přitom rizikových a vyžaduje pravidelnou kontrolu. Upozornil na to Ústav lékového průvodce. Do jeho projektu Senior se dosud zapojilo 13 domovů pro seniory po celém Česku. Jaká byla nejčastější pochybení při podávání léků?

