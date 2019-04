Senioři loni způsobili přes 8700 dopravních nehod. ‚Často přecení své schopnosti,‘ tvrdí odborník

Loni zemřelo na českých silnicích 565 lidí, z toho 136 bylo starších 65 let, což je o 15 víc než v roce 2017. Nejčastěji šlo o chodce, významný je i počet usmrcených cyklistů. Podíl seniorů na celkovém počtu obětí roste. Zatímco v roce 2009 to bylo necelých 17 procent, v roce 2018 tvořili starší lidé už čtvrtinu všech zemřelých. Senioři zavinili minulý rok víc než 8700 dopravních nehod, při nich přišlo o život 87 osob. Praha 14:11 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Jednou z příčin je stárnutí české populace. Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci téměř 18 procent, do roku 2020 naroste na pětinu procenta a do roku 2050 budou lidé nad 65 let tvořit bezmála třetinu společnosti.

Seniory ohrožuje i jejich zvýšená fyzická zranitelnost a postupný úbytek psychických a fyzických schopností. „V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Osoby ve věku nad 65 let jsou dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné,“ uvedl Roman Budský z Platformy Vize nula.

Zvýšený počet nehod způsobených seniory zaznamenaly i pojišťovny. „Skupina řidičů 65+ zaviní stejný počet nehod jako mladí řidiči kolem 24 let. U mladých řidičů jde o nezkušenost, u seniorů o sníženou pozornost a dalším společným důvodem může být přecenění svých schopností,“ poznamenal Aleš Zethner z pojišťovny Kooperativa.

Prostor pro inovace

Senioři loni zavinili 8738 dopravních nehod, při nichž přišlo o život 87 osob, z toho bylo 64 cestujících v osobních automobilech, devět chodců, šest motocyklistů, stejný počet cyklistů, jeden řidič nákladního vozu a jeden řidič mopedu.

„Zatímco na jeden tisíc všech nehod vyšetřovaných Policií ČR zemřelo 5,4 osoby, v případě nehod zaviněných seniory to bylo deset osob. Při nehodě zaviněné seniorem tak byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že skončí jako smrtelná,“ uvedl Budský.

Loňské dopravní nehody si vyžádaly 136 obětí na životech mezi seniory. Nejčastěji umírali jako chodci, kterých bylo 41, následují řidiči osobních aut a jejich spolujezdci, usmrcených cyklistů bylo mezi staršími lidmi 15. Senioři tvořili 40 procent všech usmrcených cyklistů a 36 procent obětí z řad chodců.

Vzhledem k tomu, že podíl seniorů bude ve společnosti postupně narůstat, je podle odborníků na bezpečnost silničního provozu třeba v předstihu plánovat budoucí vývoj infrastruktury a dopravní obslužnosti. Prostor pro inovace mají i výrobci motorových vozidel a projekty zaměřené na vzdělávání účastníků silničního provozu.

Platforma VIZE 0 je sdružení firem a institucí, které chtějí připravovat a podporovat aktivity, projekty a změny zaměřené na zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu. Zakladatelem je Nadace Kooperativy.